Los leoneses avalan a la neurociencia con 44 cerebros donados

Desentrañar los misterios del cerebro, su funcionamiento y las causas que lo llevan a enfermar son todavía un reto para la ciencia. No hay ningún órgano tan inescrutable como el cerebro de una persona viva. Para conocer el diagnóstico exacto de una enfermedad neurológica y avanzar en el conocimiento científico que permita prevenir, frenar o incluso en un futuro curar enfermedades como el Alzhéimer, ELA o el Párkinson, hace falta que aumente la donación de cerebros y la dotación económica. León, con una proyección de población cada vez más envejecida, el perfil con más riesgo de padecer este tipo de enfermedades, toma conciencia de la importancia del avance científico.

De los 120 cerebros donados que se conservan en Castilla y León, 44 proceden de la provincia de León, según los datos ofrecidos a este periódico por el director científico del Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Javier Herrero Turrión. En lo que va de año se han registrado cuatro cerebros donados en toda la Comunidad, uno de ellos procedente de León. El máximo de cerebros donados se produjo el año pasado, con un total de 22 donaciones, de las que 5 son de León. De los 44 cerebros donados en León, 3 son sanos, los que se denomina en ciencia «controles», «que son los que en los análisis anatomopatológicos no detectamos nada reseñable que evidencia algún tipo de enfermedad neurológica.

De todos los cerebros donados en toda la Comunidad, cuatro son pediátricos de menores de Salamanca con diagnósticos de enfermedades raras con afectación del sistema nervioso. «Este tipo de donación también es esencial para el desarrollo de la investigación básica de este tipo de enfermedades, paso necesario para que en un futuro se encuentren tratamientos efectivos para este tipo de patologías».

La sede de gestión del biobanco de cerebros en Castilla y León (BTN-INCYL) está en Salamanca, en concreto, en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, acreditados por el Instituto Carlos III. El servicio de Anatomía Patológica del Hospital de León actúa como una sede del biobanco en la provincia. «De hecho, desde el punto de vista físico, son los que preservan las muestras donadas en León y llevan a cabo el informe anatomopatológico que nos comprometemos a enviar a los familiares de los donantes para informarles del diagnóstico definitivo de la enfermedad neuropatológica, si es que la tuviera. En definitiva, nuestra colaboración con León es enorme y está dando grandes frutos desde hace ya casi 10 años.», asegura Herrero.

El perfil de los donantes de cerebro corresponde a una persona mayor que padecer algún tipo de enfermedad neurológica, o de sus familiares, «que son los que más concienciados están para realizar este acto de generosidad».

El alto porcentaje de donaciones de cerebros que tiene León, aproximadamente el 36% de todos los donados en Castilla y León, se deben en gran medida al trabajo que se realiza desde el servicio de Anatomía Patológica con los donantes en León. Entre las tres causas que Javier Herrero menciona como posibles donaciones que no se pueden llevar a cabo está en que en el lugar del fallecimiento no se puede realizar la donación en el hospital más cercado y hay que trasladar el cuerpo a través de una funeraria «y lógicamente, asumiendo el coste económico extra nuestro biobanco, pero la familia prefiere no hacerlo en ese caso».

Las diferencias de criterio de los familiares son también causa de que se pierdan algunos cerebros, en contra de los deseos de la persona fallecida, según el director científico del biobanco, que recuerda que durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus no se pudieron realizarse una treintena de extracciones de cerebros donados en toda Castilla y León. «Estamos seguros de que hubo fallecimientos de personas que hubieran donado, pero en esos momentos no se podía realizar ningún tipo de donación, ni incluso autopsias».

Falta financiación

Para que la donación de cerebros aumente no solo hace falta concienciación social, también es necesaria la financiación. «Es necesario un mayor compromiso de financiación por parte de los políticos, nuestro biobanco subsiste únicamente con un pequeño apoyo financiero del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y la cobertura de las infraestructuras de la Universidad. La Consejería de Sanidad nos apoyó inicialmente en el año 2011 para ponerlo en marcha, pero desde el año 2018 no disponemos de ningún tipo de apoyo financiero por su parte. Para subsistir, desde finales del año 2021 iniciamos una campaña de micromecenazgo para el sostenimiento a partir del cual hemos logrado más de 10.000 euros de donaciones de particulares (BTN-INCYL — Instituto de Neurociencias de Castilla y León)».

La misma financiación que pide para el Plan Nacional del Cerebro que se presentará en mayo con el objetivo de preservar la salud cerebral y prevenir estas enfermedades a través de la investigación, prevención, atención y seguimiento. «Siempre es positivo poner sobre papel la problemática, no solo correspondiente a las enfermedades en sí, sino a los que conllevan a nivel socioeconómico, puede ser muy útil. No obstante, después si que tiene que haber un verdadero compromiso de inversiones económicas para su implantación verdadera, no como desgraciadamente ya ha sucedido con el Plan Nacional de Alzhéimer y otras Demencias que apareció y murió sin un solo euro, el desarrollo incompleto de la ley de Dependencia o el desarrollo de la Ley ELA aún sin financiación. Son necesarios hechos y financiación para estos planes, sino es papel mojado que los políticos se llenan la boca de lo que hacen sin hacerlo verdaderamente».