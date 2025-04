«Una orden judicial salvó mi vida»

Marcos Pablo Torres Olivares tiene 40 años y agradece a un juez de León que un día dictara una orden para que le internaran en un psiquiátrico. «Tenía muchas broncas en casa y me fui. Viví en la calle tres años totalmente loco. Me peleaba mucho, increpaba a la gente, pensaba que todo el mundo me atacaba, que todo lo malo me tocaba a mí. Era un círculo de negatividad del que no eran consciente». Ahora sí lo es.

Reconoce que la orden judicial le salvó la vida. En el hospital Santa Isabel estuvo diez meses recuperándose y pusieron nombre a sus padecimientos. «Tengo un problema de salud mental. Mi mayor alivio fue el diagnóstico porque encontré un sentido a todo lo que me pasaba y confié en que con un buen tratamiento era arregable». Tal y como pronosticó y esperó, se arregló. «Siempre hay salida para todo. A mí la ayuda me vino del cielo»

Su paso por la red de salud mental le abrió las puertas a un empleo. «En el hospital me metieron en un piso en el que convivo con otras dos personas, Alberto y Jorge. Nos llevamos bien y nos repartimos las tareas. Llevo allí cinco años y ahora me han dicho que ya tengo que irme, que no necesito tanto el control médico y que, a partir de ahora, tengo que llevar las revisiones normales de mi médico. Estamos buscando un piso de alquiler».

El trabajo, un salvavidas

Marcos se encuentra bien, se siente confiado y satisfecho con el trabajo que le ofreció Soltra, una oportunidad con la que ha podido llevar una vida normalizada, con el salario mínimo interprofesional, fuera de la calle y con una medicación «con la que acertaron de pleno a la primera, que ha hecho que poco a poco me ponga bien».

El trabajo ha sido para él un salvavidas «que me ha sacado de la calle y poco a poco voy entrando más en mi salvación. He vuelto a la vida normal. Ahora cuando me vaya al piso de alquiler estaré más justo, pero tengo planes para mi futuro. Tengo pensado pedir una excedencia para estudiar un grado superior en FP de diseño de páginas web. Me gustaría hacer un viaje y grabar un documental accesible para que la gente que está en la calle sepa dónde los pueden ayudar. Antes tengo que pagar el coche, que me quedan tres años».

Su empleo en Soltra consiste en engastar, unir cables para el alumbrado de los coches, un trabajo que comienza a las a las siete de la mañana y termina a las tres de la tarde. En Soltra lo consideran un trabajador serio, cumplidor y responsable.

Durante sus años en situación de calle, Marcos conoció a Cáritas, Cruz Roya, Hogar del Transeúnte y comedor social. «Pero cuando me quedé en la calle no sabía nada de eso, y es lo que quiero mostrar en mis documentales. Ahora me siento con fuerza para hacerlo y sé que va a funcionar». Y lanza un mensaje: «El desencadenante fue que planté marihuana en casa y fumaba mucho. Ya no fumo porque he notado que cuando lo hago vuelvo a tener los síntomas de la enfermedad. Soy consciente de todos los errores que cometí. Mi familia, en especial mi madre, con la que ahora me llevo bien, están muy contentos».

«El trabajo el Soltra me ha ayudado a normalizar su vida y ahora pienso en estudiar un grado de FP"