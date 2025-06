Laura González Llamazares: «En León aprendí la cultura del esfuerzo"

«Don Félix, el profesor de Lengua y Literatura del Colegio Leonés, nos castigaba a escribir redacciones. Me acuerdo que escribí una que se titulaba Me meto en todos los charcos, y aún sigo así, metiéndome en muchas iniciativas». El Colegio Leonés entrega hoy a la ingeniera aeroespacial Laura González Llamazares (1995) el Premio «José Belinchón». Laura González estudió en el Colegio Leonés desde los 2 años hasta los 18 que salió para estudiar la carrera en la Universidad de León. Fue suplente en la misión simulada a Marte Hypatia II en 2025 y será la segunda en mando en la tercera edición que viajará al próximo destino para simular los efectos en las mujeres de la estancia en Marte o la Luna. Su ilusión es ser astronauta, puesto al que se presentó en la convocatoria de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la que salieron elegidos Sara García y Pablo Álvarez. Es cofundadora y directora comercial de Radian Systems, una start-up de análisis térmico para el sector espacial; Space Manufacturing Lead en Satellite Applications Catapult, en Reino Unido, en el que ha liderado servicios de fabricación y en órbita de equipos de fabricación aditiva en metal para la construcción de motores de cohete. Cursó un año en la University of New South Wales, en Sydney, máster de la Universidad Carlos III de Madrid y Executive MBA en la EAE Business School. Ha participado en varias misiones científicas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Es voluntaria en varias organizaciones internacionales de espacio y emprendimiento y colabora con otras iniciativas para fomentar el talento STEM en las generaciones más jóvenes.

—¿Qué es lo que ha aprendido en toda su trayectoria profesional?

—En Sidney tuve la suerte de entrar en un club de estudiantes que hacíamos proyectos colaborativos de ingeniería, drones e impresoras 3D y aprendí la importancia de tener equipos muy diversos. En el Fab Lab de León, que son para mí amigos y mentores, aprendí mucho sobre fabricación digital, pero también la importancia del trabajo en equipo, de que entre todos podemos hacer proyectos con más recorridos. En todos los lugares en los que he estado he aprendido la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo. En la Universidad Carlos III empecé a interesarme por los temas del espacio, gracias a una cátedra de colaboración con una empresa con la que descubrí el mundo de los satélites. En los últimos veinte años hemos vivido una revolución muy bonita en el sector espacial. Ya no son solo las agencias como la NASA o grandes empresas, sino que cualquier persona, empresa pequeña o universidad, puede lanzar sus propios satélites al espacio del tamaño de una caja de zapatos que tienen capacidad para monitorizar cambios en el clima, navegación GPS y más aplicaciones. Mi profesor de la Universidad de León, Jesús Gonzalo de Grado, coordinador del área de ingeniería aeroespacial, me despertó el interés.

—¿Qué recuerda de sus años en el Colegio Leonés?

—Tengo muchos porque estuve muchos años. Recuerdo hacer muchas actividades extraescolares, desde gimnasia artística, tenis de mesa, baloncesto, guitarra, ajedrez... Del baloncesto tengo muy buenos recuerdos porque teníamos un equipo muy unido. Aprendí mucho sobre el trabajo en equipo, que es muy importante en cualquier carrera profesional y hay que cimentar desde pequeño. En los campamentos en La Vecilla sufríamos mucho, pero aprendíamos que el esfuerzo nos ayuda a ser mejores

—¿Cómo surgió la idea de fundar su propia empresa Radian Systems?

—Comenzamos sin financiación externa y hemos desarrollado un software para predecir la temperatura de los satélites antes de lanzarlos al espacio, de tal manera que los ingenieros puedan diseñar las piezas para aguantar las temperaturas del espacio. En ese tiempo estuve dedicada a varios trabajos durante varios años hasta que hemos podido tener una financiación y solidez. Mientras trabajaba en mi empresa por las tardes y los fines de semana, estuve en Madrid en el INTA para proyectos de la Agencia Espacial Europea (ESA). Trabajé en dos misiones para descubrir planetas de fuera del sistema solar (PLATO) y para estudiar los agujeros negros (ATHENA). Salir fuera te da otra visión. Al principio lo pasé mal, pero aprendes mucho de esos momentos. Hace un año he vuelto a Barcelona porque mi empresa necesita más dedicación. También es importante volver. Todos los que estamos fuera tenemos que intentar que crezca el tejido empresarial de León.

—Su próxima misión será en el proyecto Hypatia III

—Las anteriores misiones fueron en el desierto de Utah, pero en esta que será en 2026 todavía no está decidido el lugar. La aplicación está abierta hasta el 5 de junio y si alguna leonesa quiere apuntarse estaremos encantadas de contar con ellas. A partir de 5 de junio empezaremos con las entrevistas para hacer la selección.

—¿Su aspiración es ser astronauta?

—Me gustaría. Me presenté a la convocatoria de la ESA, en la que Pablo y Sara salieron elegidos. Yo no pasé ni el primer filtro. Sara y Pablo son increíbles.

—¿Lo va a seguir intentando?

—Si hay otra oportunidad lo intentaré. Soy una persona que me adapto a las circunstancias y no se acabaría mi mundo si no lo consigo. Es un objetivo bonito para tener porque hace que intentes mejorar, desde la parte más deportiva a la psicológica. Formarte para astronauta es formarte para ser una mejor persona. También hay más oportunidades de forma privada. Hay empresas que hacen misiones espaciales y lo veo interesante porque también se hace investigación. Es bonito y te da un altavoz para inspirar a las niñas más pequeñas.

—¿Qué importancia tiene para usted el espacio?

—No nos damos cuenta, pero todo el día estamos utilizando tecnología espacial.

—¿Qué peso le ha dejado León para desarrollar su carrera?

—Sin León no sería la persona que soy. Tenemos unos valores y una cultura del esfuerzo que me han ayudado en mi carrera.

«Formarte para astronauta es formarte para ser una mejor persona, tanto desde un punto de vista deportivo como psicológico"«Tengo muchos recuerdos del Colegio Leonés, participé en muchas actividades extraescolares, entre ellas el baloncesto»