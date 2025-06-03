La Diputación de León impulsa un proyecto para lograr la plena participación de las mujeres en su entorno social

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Diputación de León, a través del Programa de Mujer e Igualdad, promueve ‘Empodérate’, un proyecto dirigido a mujeres residentes en el medio rural de la provincia orientado a fortalecer la autoestima y contribuir al crecimiento personal a través del aprendizaje y el entrenamiento en habilidades personales y sociales.

Esta iniciativa, enmarcada en el III Plan estratégico provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, tiene tres objetivos principales: impulsar la participación activa de las mujeres en el ámbito rural favoreciendo su integración social; facilitar la creación de una red de apoyo entre las participantes fortaleciendo sus habilidades comunicativas y promover el bienestar emocional y psicosocial reforzando el autoconcepto positivo.

En total se llevarán a cabo 25 cursos, uno por cada Centro de Acción Social, con una duración de 12 horas que se distribuirán en seis sesiones en las que se abordarán diferentes asuntos como el autocuidado personal, el desarrollo emocional, las habilidades sociales y la coeducación afectiva.

La captación de las participantes se llevará a cabo a través de los animadores comunitarios de los CEAS, que serán los encargados de la organización y difusión de las actividades y de la formación de los grupos.