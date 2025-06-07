'León se come' la tortilla

Primer día del concurso 'León sabe a tortilla', organizado por Leonsecome.ÁNGELOPEZ

El evento ‘León sabe a tortilla’, organizado por Álvaro Iglesias y Ana Beltrán (Leonsecome) arrancó la tarde del viernes en la plaza de Toros con la degustación de la mayor variedad de tortillas que se pueda imaginar el paladar.

El evento continúa a lo largo de la jornada de este sábado y tiene su broche el domingo con la elección de la mejor tortilla entre los diez finalistas. La participación del público y sus votos decidirán la tortilla ganadora. Se espera que cientos de personas acudan a degustar y juzgar por sí mismas.