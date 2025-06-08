El médico de los pobres vuelve a León

El cementerio de León fue el escenario del homenaje al médico leonés Emilio Pedrero Mardones (1911-1938), fusilado en Valladolid tras permanecer 14 meses como topo. Era militante de la CNT y de la FAI y fue condenado a muerte tras un consejo de guerra.

Un grupo de militantes anarquistas y la familia del médico recordaron a este leonés que nació en una familia acomodada de León y se ha convertido en «el médico de los pobres» para quienes han recuperado su memoria. Emilio Pedrero Mardones quería ser como su abuelo. El médico Marcos Mardones ponía en el anuncio de su consulta especiliazada en ojos, nariz y oídos que a los pobres les pasaba consulta gratis en su despacho de la calle Cascalerías,9.

«Es un momento muy emotivo», declaró el sobrino nieto, Saturnino Marina Mardones. «Sabíamos que estaba en una fosa común en Valladolid pero no fue hasta que Julio del Olmo, presidente de la ARMH de Valladolid, nos encontró cuando supimos que podían exhumar sus restos y entregárnoslos».

Participantes en el homenaje al médico leonés asesinado en Valladolid por fascistas en 1938.VIRGINIA MORÁN

Hijo de un matrimonio de maestros, Emilio Pedrero y Matilde Mardones, el joven leonés se quedó huérfano de padre con 4 años y de madre con 17, según su biógrafa Elisabet Lacasa Falcó. El padre murió en enero de 1916 por la agresión que sufrió en Quilós, Cacabelos, cuando hacía campaña en unas elecciones de maestros. La madre falleció a causa de una enfermedad.

Emilio y sus dos hermanas, Matilde y Luisa quedan a cargo de su tía Eloísa y toda la familia se traslada a Valladolid para que el joven siguiera los pasos de su abuelo. Tras graduarse en el Instituto General de León —ahora IES Padre Isla— y superar la prueba de acceso, se matricula en Medicina en el curso 1928-29, según los datos recabados para el libro «Hasta que la tierra habló», que se presentó ayer en León como parte del homenaje.

En 1932 obtiene por oposición la plaza de alumno interno de la Cátedra del profesor Rafael Argüelles López y se licencia en el curso 1934-35. Fue nombrado inspector municipal de Sanidad. Como estudiante participó en la FUE, «pero se distancia y se encuentra con la FAI». Al terminar la carrera se afilia a la CNT.

El acto se desarrolló en el cementerio de León.VIRGINIA MORÁN

Los restos de este leonés se encontraron en el fondo de la fosa séptima, la última de las siete que exhumó la ARMH de Valladolid entre 2016-2017 y 2022-2023 en el cementerio del Carmen de Valladolid. Junto con el descomunal cuerpo de Emilio —medía 1,92 metros— se rescataron los restos de otras 62 personas y en total suman 386 víctimas de la represión franquista. El año pasado fueron entregados a la familia, que los trasladó al panteón de León. «Tuvimos el movimiento obrero más vanguardista pero también la represión más dura. El caso de Emilio Pedrero es paradigmático. Hubo muchos Emilio», señaló Paco Balibrea en el homenaje.