Las mejores tortillas de León se cocinan en San Mamés y el Polígono X

El bar Cincinatti, de San Mamés, en el límite con La Palomera, con una original tortilla creativa y el bar Baeza, del Polígono X, con su sabrosa tortilla clásica se alzaron con los premios del festival de Tortillas de Patatas que se ha celebrado desde el viernes en la plaza de Toros, organizado por Ana y Álvaro de León se come.

La tortilla creativa va acompañada con ingredientes exóticos como cochinita pibil, salsa mayo chipotle, queso cheddar curado y totopos.

Las mejores tortillas fueron elegidas entre los diez finalistas que alcanzaron más votos del público a lo largo de las tres jornadas que ha durado el evento.

Los finalistas fueron Huik, La Banda Bar, León Antiguo, Bar Genarín, Pangea, La Panacea, Bar El Morán y La Prohibida.