El caso singular del feminismo español contado por una leonesa

El origen del pensamiento español arranca en el siglo XVIII con la Ilustración y tiene en un hombre, José Jerónimo Feijóo, uno de sus fundadores. El religioso benedictino publicó en 1726, mucho antes de la Revolución Francesa, el primer tomó del Teatro Crítico Universal con uno de sus capítulos dedicado a defender las capacidades intelectuales de las mujeres.

La filósofa leonesa Marta Madruga desgranó en la conferencia 'La genealogía feminista en España', pronunciada este martes en el Museo de León dentro de los actos de la exposición '50 años de feminismo en León', el hilo conductor de este pensamiento que desembocaría en el logro de los derechos civiles de las mujeres durante la IIª República.

Combatir el gran prejuicio de la inferioridad intelectual de la mujer fue la «gran vindicación» del feminismo español que puso en el punto de mira el derecho a la educación y a la cultura para las mujeres durante todo el siglo XIX.

Madruga citó a mujeres como Josefa Amar y Borbón e Inés Joyes que escribieron en defensa del acceso de las mujeres a la educación y puntualizaron que la inferioridad de la mujer se debía tan solo a la falta de educación.

Mujeres que defendieron «la calidad civilizatoria de la igualdad y beneficios sociales de una sociedad más justa», añadió. Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Concepción Sáiz de Otero o Concepción Jiménez de Fláquer abundan en esta reivindicación de la educación. En este sentido, el feminismo español «está muy lejos del movimiento sufragista del siglo XIX» en Europa, señaló la profesora y escritora.

Incluso muchas mujeres feministas españolas «fueron contrarias a reconocer los derechos políticos de las mujeres». Tal fue el caso de Concepción Arenal, Victoria Kent o Margarita Nelken.

Al mismo tiempo hubo un tejido asociativo muy activo en las dos primeras décadas del siglo XX en el feminismo que demuestra que los logros posteriores no se produjeron en solitario. Madruga puso el ejemplo de Carmen de Burgos, que fundó la Cruzada de las Mujeres Españolas y lideró la primera manifestación por el voto femenino en España en 1921.

En la charla señaló que los derechos civiles logrados en la República no se recuperaron hasta después del franquismo. En la transición surgió de nuevo el debate de la doble militancia de las feministas.