El sobrino nieto del Premio Nobel: «A Ramón y Cajal lo salvó tener un padre autoritario"

Excéntrico, muy inteligente y, hasta los 18 años, mal estudiante y bastante gamberro. Así describe Santiago Ramón y Cajal Agueras, sobrino nieto del padre de la neurociencia, al científico español que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1906. Ramón y Cajal Agueras clausura hoy el ciclo de conferencias organizadas por la Fundación Proneurociencias y el Ibiomed de la Universidad de León para acercar a la población al legado del científico más relevante del mundo descubridor de las conexiones neuronales. El sobrino nieto del científico, se traslada hoy a León desde el Servicio de Patología del Hospital del Valle de Hebrón para dar una visión más personal del Premio Nobel con anécdotas familiares y de sus ideas más visionarias recogidas en prólogos de libros poco conocidos. «Además de descubrir las neuronas y sus conexiones, tenía mucha imaginación. Habló de dos tipos de neuronas, las más importantes para el intelecto, y de cómo el número va aumentando con la edad. Especuló con el desarrollo del talento, así como de las redes neuronales, fue un pionero en pensar que los estímulos nerviosos se amplificaban con las conexiones y las redes neuronales. A mí me sorprende mucho todo lo que imaginó sobre la glía, aventuraba las funciones y los cambios en el sueño y en el despertar. Los descubrimientos de hace cuatro o cinco años se apoyan en la visión que dio Cajal a finales del siglo XIX».

Muy poco explicado

Pero este gran científico «que tiene muchas calles en España, pero que en realidad pocas personas sabrían decir exactamente qué es lo que descubrió», tuvo una infancia y una adolescencia rebeldes, lo que puede servir de espejo para la juventud que ahora tiene dificultades para encontrar su camino. «Santiago Ramón y Cajal fue una persona excéntrica, muy inteligente, que hasta los 18 años fue muy mal estudiante, bastante gamberro, y gracias a su padre don Justo, que creía en su hijo y le forzó a estudiar, logró descubrir su talento científico, combinado con el artístico, porque a él lo que realmente le gustaba era el dibujo. En este caso, a Santiago Ramón y Cajal le salvó tener un padre autoritario, insistente, que fue clave en su carrera. Su padre, descendente de Aragón, era una persona pobre, de origen humilde, que hizo un esfuerzo por estudiar, iba andando a Zaragoza y se hizo cirujano de segunda, luego de primera y después terminó una carrera. Un luchador nato. Quiso que si hijo fuera médico, aunque era mal estudiante. Él mismo se fue a Zaragoza de profesor de Anatomía para que su hijo estudiara Medicina, lo forzó a que estudiara Medicina. Cajal se dio cuenta entonces de que le encantaba la anatomía y que su talento de dibujante lo podía utilizar para plasmar muy bien lo que veía. Su padre también forzó a su hermano Pedro, que tampoco iba a estudiar Medicina y que llegó a ser catedrático».

Pero aunque la insistencia de su padre logró que Cajal descubriera su pasión por la Anatomía, los años y su dedicación a la ciencia no hicieron que cambiara su carácter. «Era una persona con personalidad y carácter. Se enamoró y se casó con una mujer que no era del agrado de su padre y a su boda sólo fue su hermano de testigo. Eso demuestra también cómo era su personalidad. Dijo que cuanlquier ser humano puede ser escultor de su propio cerebro».

Tuvo seis hijos y sacó cátedras en Valencia, Barcelona y Madrid. «Ninguno de sus hijos siguió su trayectoria. Tuvo dos hijos médicos, uno murió muy joven». El tesón y la perseverancia de Ramón y Cajal lo llevaron a lo más alto del conocimiento del funcionamento del cerebro «como su padre, don Justo, y su hermano Pedro, tenía una gran confianza en sí mismo. Tenían un planteamiento científico que le llevó ahasta el final desde sus primeras hipótesis hasta las teorías del desarrollo neurológico, del sistema nervioso. Es el biocientífico con más prestigio que ha habido en la historia y todo lo que dijo son las bases de la neurociencia actual, e incluso, lo que dijo en los prólogos de libros es lo que estoy intentando llevar ahora como máxima actualidad con los últimos descubrimientos». Cajal Agueras destaca también su faceta política científica en España en sus últimos treinta años en Madrid como presidente de la Residencia de Estudiantes y del Instituto de Ciencias Biológicas «donde fue pionero en mandar estudiantes al extranjero, conceder ayudas y becas a los estudiantes, formar grupos de colaboración en investigación». Cajal Aguedas dirige una cátedra Cajal desde hace cuatro años «para apoyar a futuros ‘cajalitos’, investigadores con ideas brillantes que no tienen fondos para investigar. Cajal no tuvo fondos públicos hasta los 40 años, cuando ya era muy conocido internacionalmente. Todo lo financió él vendiendo libros de histología. Y fue muy generoso. En su testamento dejó un tercio de su dinero para ayudas y premios de investigación. Con la guerra civil se acabó. La idea es retomar esa generosidad».

La conferencia de Santiago Ramón y Cajal Agueras y la clausura del ciclo tendrá lugar en la sala Gordón Ordás del Albéitar a las 19.00 horas.

León se adhiere a la petición de un Museo Nacional

La Fundación Leonesa Pro-Neurociencias donará a la Universidad de León un fondo museográfico sobre la vida, la obra y la escuela de Santiago Ramón y Cajal así como de su escuela. Este fondo se instalará de forma provicional en el espacio museístico en el edificio del Instituto Confucio, que recibirá hoy este legado con el propósito de que quede expuesto definitivamente en una sala dedicada a Cajal. La reivindicación del Museo Cajal se ha convertido en un clamor expresado en muchos medios por todos los neurocientíficos españoles. Con este espacio, León formará parte las ciudades y pueblos donde hay espacios dedicados a Cajal, como el Instituto Cajal de Madrid, Colegio de Médicos de Madrid, Facultad de medicina de Zaragoza, Instituto López Piñero de Valencia, museo itinerante de historia de la medicina de Barcelona, Petilla de Aragón, su pueblo natal y Ayerbe, pueblo donde pasó su infancia y adolescencia. La inauguración se llevará a cabo hoy a las 12.30 con la presencia Santiago Ramón y Cajal Agueras (sobrino nieto de Cajal), entre otras personalidades.

