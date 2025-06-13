Cinco promesas de la hostelería leonesa

Los cinco estudiantes del CIFP Ciudad de León en la cocina del área de Hostelería y Turismo en San Cayetano.VIRGINIA MORÁN

Un primer premio internacional de cocina con horno, una medalla de plata en Formación Profesional Skills Castilla y León 2025 en la especialidad Restaurante y Bar, un segundo premio en el IX Campeonato de Baristas IES-Foz de Lugo, además de una sexta finalista en este concurso y un tercer premio en el Beer Master Estrella Galicia de A Coruña son los galardones conseguidos por cinco estudiantes del CIPF Ciudad de León, ubicado en San Cayetano.

Cristina Falagán, alumna de 1º Cocina y Gastronomía de grado medio en el CIFP Ciudad de León, se coronó en Italia en el campeonato internacional Combiguru Cocina 2025— Hornos Unox con su plato de cordero al horno con cocote de patata, marinado con salvia y con acompañado de calabacín enrollado y crujiente de frutos secos y queso parmesano rayado y, de postre, una daquoise en forma de galleta con crema brulée y sabor vainilla, cuya base había preparado junto a su profesora Belén Rodríguez Molina.

Volvió de Venecia con el primer premio, un horno para la escuela, una funda de cuchillos y dos master class en Barcelona y Madrid o Mallorca. Se nota que le gusta lo que hace. En hostelería, aclara, «o te gusta o no puedes estar. Los horarios son malos y cuando tú trabajas la gente está disfrutando», afirma. A ella le apasiona y espera adquirir experiencia en muchos restaurantes para algún día montar el propio. Está en racha. Este viernes empieza trabajar en Cocinandos, donde hizo las prácticas.

Jonatan López Fernández estudia grado superior de Dirección de Servicios y trabaja en el restaurante Colegiata. En el Concurso para alumnado de Formación Profesional Skills Castilla y León 2025-Especialidad Restaurante y Bar obtuvo la medalla de plata después de numerosas pruebas de cafetería y restaurante como cóctel de autor y clásico, café capuchino y tiraje de cerveza en botellín y caña, así como doblaje de servilletas y montaje de mesa de gala. «He mamado la hostelería», dice este joven, hijo de leonesa y nacido en Cataluña. Hizo un grado medio en Lloret de Mar y al instalarse en León por el retorno familiar se matriculó en el CIFP Ciudad de León. «Me hablaron muy bien de esta escuela».

Valora el alto nivel del profesorado y en particular el «perfeccionismo y la exigencia de nuestro preparador, Miguel Domínguez. Te motiva mucho». Jonatan aprecia también la hostelería de León porque «hay restaurantes que buscan personas formadas», frente a una restauración «más turística y masificada» en Cataluña, donde priman los gufet y resort. Su sueño es crear un restaurante propio, pero antes quiere rodar.

Tony Tianen Wang, estudiante de primer curso de Dirección de Servicios grado superior, también se ha criado entre fogones y mesas. Su familia tiene un restaurante chino tradicional en León, donde trabaja. «Soy una persona curiosa y si me interesa algo, quiero formarme», señala. En el IX Campeonato de Baristas IES-Foz obtuvo el segundo puesto en las catas de café tras cuatro pruebas de identificación de aromas, sabores, cata brasilera de café y una triangulación de sabores. Un cheque de 250 euros para material de barista y «el orgullo de un premio en mi primer campeonato de hostelería» llenaron su mochila.

Tony valora que León «tiene una gastronomía muy buena» y ve en la escuela del CIPF Ciudad de León un lugar idóneo para que suba el nivel de profesionalidad. «Es gratuito y te abre un mundo muy grande».

Brianda Colino Fuentes, alumna de 1º Dirección de Servicios Grado Superior, volvió a León con el tercer premio del Beer Master Estrella Galicia (A Coruña). «Es mi primera experiencia y fue muy interesante conocer la fábrica y sitios turísticos donde se sirve». Su destreza con cervezas extranjeras, tiraje y maridaje de platos con cerveza fueron el aval de su galardón. Brianda trabaja en un restaurante del Húmedo mientras estudia. Empezó por la básica. La hostelería le ha abierto un camino profesional y le ha servido para superar barreras personales como la timidez. «Era muy tímida, cuando hice prácticas el segundo año en un bar me empezó a gustar». La formación que da la escuela, apunta, debería ser más visible y valorada por la sociedad.

Airi de Paz Jiménez, alumna de 2º Dirección de Servicios Grado Superior, quedó sexta en el IX Campeonato de Baristas y cuarta en el Beer Master Estrella Galicia (A Coruña). «El CIFP Ciudad de León fue el único centro de Castilla y León que participó», descata. En 2023 obtuvo el primer premio Campeonato de Sumilleres, especialidad que es su gran pasión y a la que dedica el trabajo de fin de grado. «En hostelería, si quieres ser un profesional, es muy importante la formación», señala esta joven que, como casi todos sus compañeros, ha nacido en el sector.

El Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León tiene dos ubicaciones, en calle La Torre nº7 donde se imparten estos Ciclos formativos. La segunda ubicación se encuentra en Carretera de Carbajal s/n - Complejo San Cayetano-Pabellón Virgen María. Aquí se imparten todos los Ciclos formativos de Hostelería y Turismo.

Todos los cursos participan en diversos concursos para alumnos de Hostelería. Y este curso no ha sido menos.