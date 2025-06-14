El verano llega sin todas las reservas de sangre repuestas

Ofrenda floral en la escultura de los donantes de sangre.Carmen Tapia

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León afronta la llegada del verano sin que las reservas de sangre se hayan recuperado tras la caída de los últimos seis meses. La coincidencia de varias fiestas, vacaciones y puentes desde Navidad puso en números rojos un retén que necesita abastecerse cada día con 450 bolsas para alcanzar una provisión de 1.500 unidades para urgencias. De momento, este almacén cuenta 1.300, un déficit de doscientas donaciones que permita garantizar los imprevistos. «Nos vamos recuperando, pero ahora llegan las vacaciones de verano y tememos que vuelva a haber un retroceso, por eso es importante que se done sangre», asegura María Isabel González, directora técnica asistencial del Centro de Hemodonación que este sábado participó en los actos celebrados en León con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre. González reconoció que «hemos pasado una época complicada» aunque destacó que Castilla y León es, después de Extremadura, la comunidad con más donaciones de sangre, con una tasa de 42 por cada 1.000 habitantes».

Colectas mixtas

Además de hacer un llamamiento para la donación, González anuncia un protocolo piloto de colectas mixtas de sangre y de plasma. La idea es trasladar las máquinas de plasma a los hospitales, centros de salud, en maratones «para que sean visibles, que la gente vea que la donación de plasma es sencilla, aunque requiera un poco de más tiempo. El plasma es necesario para fabricar medicamentos». El objetivo es duplicar el número de donaciones de plasma. «Solo llega el 50% de lo que necesitamos. Se puede donar cada 15 días. Ahora tenemos un ratio por donante de 2,4 veces, pero hay que duplicar ese índice. Fuimos la primera comunidad en poner en marcha un autobús de plasma y este mes implantaremos las colectas mixtas».

La asamblea de los donantes de sangre de León reconoció el gesto altruista de noventa personas de la provincia. Entre los nuevos donantes incorporados en 2024 está Laura Sánchez. Tiene 21 años y desde que extendió su brazo por primera vez en febrero del año pasado ha donado ya siete veces. Lo hace para seguir el ejemplo de su abuelo, su abuela y su madre, Marta Isabel Alba, que a sus 55 años se ha reenganchado tras apartarse de la donación «por problemas», un gesto con el que empezó a los 18 años. «Estaba en la Universidad y vi la unidad móvil. Me decidí a probar, aunque me daban pánico las agujas», recuerda Laura. «Pensaba que me iba a doler pero no sentí nada, todo es sencillo».

Rubén Cadenas tiene 40 años y ha donado 25 veces. «En mi familia hay varios donantes. No cuesta ningún trabajo y es muy necesario»

José García Fernández recibió el reconocimiento de gran donante. A sus 52 años ha donado sangre y plasma 152 veces, solidaridad que inició hace 26 años cuando era soldado. «Cuando pedían ayuda yo acudía, no lo dudaba porque la sangre no se fabrica. O la donas o hay pacientes con cáncer pueden estar condenados. Si donas una vez al año lo has hecho bien, si vas dos también, toda ayuda importa».