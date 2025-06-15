La ciencia tiene el secreto del 'gero boom'

Publicado por E fe Las Palmas Creado: Actualizado:

En España viven casi 16.000 personas con más de cien años (339 en la provincia de León), cuando hace dos décadas no llegaban a 2.000. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) busca investigadores para descubrir el secreto del gero boom y dar con el elixir del envejecimiento saludable. En 2011, la SEMG, junto al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Carlos III de Madrid y las Cátedras de Bioquímica (Escuela Universitaria de Óptica) y Genética (Facultad de Veterinaria) de la Universidad Complutense de Madrid fueron pioneros promoviendo el Registro Nacional de Centenarios de España (Renace) para realizar una investigación epidemiológica y biológica sobre la longevidad extrema y sus determinantes.

Ahora buscan investigadores con los que reactivar aquel proyecto para estudiar los biomarcadores asociados al envejecimiento activo, puesto que los centenarios de 2025 no son exactamente los mismos que los de 2000, ha destacado Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la SEMG, en la última jornada de su 31º Congreso Nacional.

No todo es sanitario

El estudio piloto, cuyos resultados se publicaron en 2018 en la Revista Medicina General y de Familia, se realizó con 73 personas cuya mediana de edad eran 102 años y en su inmensa mayoría (58, el 79,5 %), mujeres. Su estado de salud general, funcional y cognitivo era en promedio bueno, dentro de la fragilidad y complejidad pluripatológica de este grupo etario. Las enfermedades crónicas más frecuentes que presentaban eran la artrosis (68,1 %) y la hipertensión arterial (46,5 %). Por el contrario, las que estaban por debajo de la media fueron el cáncer, la diabetes y la obesidad. Entre los fármacos que más consumían estaban los inhibidores de la bomba de protones (47,9 %) y el paracetamol (45,2 %). Casi dos tercios (62,7 %) autovaloraba su salud como buena. Un 30 % había sido ingresado en el último año y el 63 % había sido intervenido quirúrgicamente a lo largo de su vida. Entre los participantes de esa primera fase, apenas había fumadores, no existía la obesidad, la diabetes ni el cáncer. «Pero no todo es sanitario. Hay otros factores como el tipo de vida y las redes de apoyo», ha subrayado la doctora. En las zonas azules, mundialmente conocidas por su longevidad, los centenarios tienen en común el mantenimiento de una vida activa, una dieta saludable, un buen control del estrés y una sólida red social y de apoyo. Para ver en qué y cómo han cambiado nuestros centenarios, que se han multiplicado por más de 7 en los últimos 25 años (de 1.998 en el 2.000 a 15.911 en 2024, según el INE), la sociedad científica ha aprovechado su 31 Congreso para avanzar en el reclutamiento de investigadores con los que reactivar el Renace, que esperan arranque en septiembre. Con ella esperan profundizar más en los parámetros biologicos y no tanto sociales que pueden influir en su longevidad en buen estado de salud.

Los centenarios tienen en común una dieta saludable, un control del estrés, una vida activa y una sólida red social y apoyo