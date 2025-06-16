León, la sexta capital de España más saludable para vivir

León es la sexta capital de provincia de España más saludable para vivir y la cuarta dentro de su misma categoría por el número de habitantes (entre 50.000 y 200.000). Esa es la conclusión del estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) que ha analizado el diseño urbano saludable de 917 ciudades europeas.

El estudio evalúa el Índice de Diseño Saludable (IDUS) que analiza 13 indicadores relacionados con la salud y el bienestar de las personas teniendo en cuenta diseño urbano, transporte sostenible, calidad ambiental y accesibilidad a los espacios verdes. Los indicadores analizados son la compacidad urbana (la proximidad entre los espacios edificados y los verdes); la densidad de las viviendas, las infraestructuras para caminar, andar en bicicleta y transporte público; niveles de contaminación del aire; capacidad para mitigar y gestionar el calor y la accesibilidad a espacios verdes. El índice asigna una puntuación de 0 a 10 puntos para cada uno de los indicadores y el IDUS establece una puntuación combinada. El estudio puntúa a León con 7,91 y 9,7 en calidad del aire, pero tiene una baja calificación, 3,32 puntos, en la oportunidad que tienen los leoneses de desplazarse por la ciudad en bicicleta. Tampoco le da muy buena puntuación, un 3,59, a la accesibilidad universal. Sin embargo, el desarrollo de las construcciones a media altura o la posibilidad de ir andando a todas partes obtienen un 8,25 y un 7,45, respectivamente. Todos estos indicadores suman una nota media de 6,09 puntos para León. No hay ninguna ciudad que supere los 7 puntos, lo que indica que todavía tienen margen de mejora. En el primer puesto de la lista europea está Pamplona, con una puntuación de 6,80 puntos.

El estudio analiza la calidad de vida en las grandes áreas metropolitanas (mayores de 1,5 millones de habitantes); áreas metropolitanas (entre 500.000 y 1,5 millones de habitantes); áreas urbanas de tamaño medio (entre 200.000 y 500.000 habitantes); áreas urbanas pequeñas (entre 50.000 y 200.000 habitantes); y ciudades pequeñas (menos de 50.000). En el conjunto de todas estas categorías León está en el puesto 28 en Europa y en el 23 si se compara con las de su mismo rango de población. En Castilla y León sólo Salamanca tiene la misma puntuación que León.

Las ciudades más pequeñas son las que se llevan la mejor puntuación. Pamplona en Espana, Ginebra en Suiza y Harlow en Reino Unido son las más valoradas. «Una de las tendencias que hemos observado es que las puntuaciones más bajas tienen a concentrarse en países del Este de Europa, como Rumanía, Bulgaria y Polonia. Por el contrario, las del Oeste como Reino Unido, España y Suecia están entre las puntuaciones más altas», según los autores del estudio.

