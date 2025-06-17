Cero emisiones en el Vaticano

Publicado por Redacción Ciudad Del Vaticano Creado: Actualizado:

El Vaticano presentó este lunes un proyecto de transición ecológica en varios espacios de la ciudad pontificia, con el que espera llegar a las emisiones cero de la basílica de San Pedro, gracias a la instalación de nuevos sistemas de calefacción y refrigeración, y otro inteligente para vigilar la calidad del aire dentro del templo. El proyecto de sostenibilidad «busca convertir la Basílica Vaticana, con la comunidad que la anima y los millones de peregrinos y turistas que la visitan cada año, en un hogar de impacto cero, que acoge a todos y anima a todos a crecer en humanidad", dijo el cardenal italiano Mauro Gambetti, arcipreste del templo, en una rueda de prensa.

El proyecto incluye también acciones para reducir el consumo, los residuos y el impacto ambiental, con los costes y beneficios relacionados, desde la recogida selectiva de residuos hasta las fuentes de agua para eliminar los envases de plástico y sustituir los embalajes no biodegradables.

Gambetti defendió el esfuerzo de la ciudad del Vaticano para continuar con la transición energética y denunció «fuertes resistencias, culturales, políticas y corporativas y polémicas de algunos sectores contra las regulaciones ambientales, los recortes al Pacto Verde o el gasto climático en nombre del crecimiento económico»

"Se podrían requerir formas de protesta, porque cuanto más se normaliza y se acepta pasivamente la crisis ambiental, más peligroso y urgente es abordarla", añadió. En su opinión, «es hora de demostrar la bondad y la visión de futuro de los planes climáticos oficiales».

Y explicó que «la Gobernación del Vaticano se compromete a lograr la neutralidad climática mediante el uso responsable de los recursos naturales, la implementación de proyectos orientados a la eficiencia energética y la actualización de nuestros activos tecnológicos». También de «la movilidad sostenible, la diversificación y el suministro de productos energéticos más limpios o alternativos para el transporte, la gestión de residuos y el desarrollo de proyectos futuros y concretos de reforestación”, adelantó. La Universidad Politécnica de Milán, que ha colaborado en el proyecto, propuso intervenciones de eficiencia energética y bioclimática en las plantas, sin alterar el patrimonio histórico-artístico, desde la sustitución de sistemas antiguos por bombas de calor hasta la iluminación con lámparas LED.