Avalancha solidaria en Uruguay para viajar a León y recoger un premio literario de Párkinson

Al uruguayo Aníbal Álvarez Fontán le diagnosticaron párkinson juvenil a los 33 años. Reside en la localidad uruguaya de La Paloma, donde es muy conocido como comunicador e investigador de la historia y la obra de Los Iracundos, una banda uruguaya de pop rock de los años 60, a la que le dedica un canal en youtube. El mes pasado recibió una carta de la Asociación Párkinson de León en la que le comunicaban que su relato El Inquilino, el tercero presentado por este escritor, era el ganador del certamen literario que la asociación organiza desde hace diez años y que está reconocido con 400 euros. La junta directiva de Párkinson León le invitaba a acudir a recoger el premio en un acto que se celebrará el 20 de junio y le ofreció el alojamiento en el domicilio de una de las asociadas, tesorera y secretaria del certamen, Nuria Navarro Antón, pero no podían sufragar los gastos del desplazamiento. Entonces comenzó una movilización general. «Mi mayor deseo es dar visibilidad y apoyar a las asociaciones, pero yo tampoco podía pagarme el billete y, debido a mi enfermedad, tengo que viajar con mi esposa».

Avalancha

Las redes sociales fueron su primera opción. «Colgamos un vídeo y solicitamos la ayuda de quien quisiera colaborar, lo circulé entre mis amigos y conocidos, grupo de canto al que pertenezco, a los compañeros de la empresa, y todo se desbordó en poco tiempo». En pocas horas la campaña solidaria movilizó a medios de comunicación, organizaciones y personas de distintos puntos del país. La Asociación Uruguaya de Párkinson envió una carta de respaldo, solicitando apoyo y destacando el valor simbólico y humano que representaba la participación en la entrega del premio en León.

«En pocas horas me inundaron de mensajes, llamadas telefónicas y comentarios de personas que no conocía, algunos con Párkinson y sus familiares que atravesaban momentos difíciles por la enfermedad», recuerda Aníbal, que recibió el apoyo de AUTE, el sindicato de trabajadores de la UTE, empresa nacional de electricidad en la que trabaja, que asumió el coste de uno de los billetes. «Un día estuve hasta las dos de la mañana contestando mensajes de personas que querían ayudarme. Uno de mis objetivos es formar asociaciones en las zonas del interior de Uruguay». En pocas horas había reunido la cantidad necesaria para un billete. «Más allá del premio estoy muy contento porque el arte sirve para visibilizar la enfermedad y llegar a más personas que no tienen la posibilidad de recibir información. Nos pasamos esos días llorando».

«Nos vamos a León»

Con el objetivo cumplido, Aníbal publicó otro vídeo con la música de Los Iracundos de fondo «Nos vamos a España, a León. ¿Qué decir? Agradecer a todos, a todas, los que aportaron, los que difundieron… Y algo importante, muy importante: no depositen más. Nosotros ya conseguimos lo que necesitábamos, ya está. Guarden ese dinero, que otro Aníbal aparecerá, y lo necesitará».

Nuria Navarro Antón y su pareja, el artista José Ore, les abrieron las puertas de su casa, donde se alojan. «Un diagnóstico Párkinson es como un tren que te atropella. A mis 33 años, por estadística, tenía más posibilidades de que me tocara la lotería». Pero tocó Párkinson.

La distonía muscular y los temblores condicionan su vida «aunque prefiero seguir trabajando por salud mental. Lo he pedido yo. Tengo un puesto de cara al público. Por la mañana estoy mejor, pero conforme pasan las horas los síntomas se agravan y me muevo con más dificultad, pero salir del espacio cerrado de la casa e intercambiar relaciones con otras personas ayuda a mi salud mental».

Y de eso va El Inquilino, «de la enfermedad que convive conmigo». Una dolencia «que me llevó siete años asumir. Al principio haces como que no está, pero en 2021 me volteó y me dijo que hasta cuándo la iba a ignorar. Este duelo me hizo abandonar la escritura, yo siempre había escrito, pero en 2022 me reenganché. Me di cuenta de que uno puede afirmarse en los aspectos más negativos de la enfermedad. Hay días buenos y días malos. Gracias al Párkinson estoy en España, de no haber sido por eso no estaría viviendo esta experiencia. Estamos conociendo gente muy amable en León y conociendo a otras asociaciones de Párkinson».

Para Aníbal, crecer con un padre ciego le ha ayudado a superar las adversidades a las que le enfrenta la vida. «Se quedó ciego a los 10 años y se adaptó con mucho sufrimiento a su situación. Mis padres perdieron a un hijo en un accidente de tráfico y ese ejemplo ha sido muy importante".

