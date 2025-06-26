Chamorro se jubila: «Nos vamos con los campesinos de El Seibo»

José Luis Chamorro se jubila. El impulsor de León como ciudad de comercio justo traspasa Equitania para que continúe con un proyecto que respeta la misma filosofía comercial. «Ahora estamos en fase de entrenamiento con el nuevo equipo, que entienden la filosofía de tienda de barrio, de relaciones personales y cercanía. Es una comunidad de bienes de dos personas implicadas en el consumo ecológico y de apoyo a los productores».

A sus 69 años, la jubilación a la que se refiere Chamorro será solo un cambio de proyecto porque, junto a su mujer, Teresa Gutiérrez, volverá a República Dominicana para apoyar como voluntarios a los campesinos de la provincia de El Seibo, una provincia al este de República Dominicana, en el paraje la Culebra de Vicentillo, donde unas 200 familias sufren desalojo de sus tierras, sus casas y padecen persecuciones. «Los terratenientes los echan de mala manera, ha habido asesinatos, y trabajan como mano de obra barata en condiciones de semiesclavitud». Con ellos resiste una comunidad de dominicos encabezada por el asturiano Miguel Ángel Gullón, sacerdote y director de radio Seibo, y una dominica leonesa, Faustina «Los campesinos son el 70% de la mano de obra de la tierra, que vive de la ganadería y de la caña. Vamos como voluntarios para aportar, para ayudar en los que seamos más útiles a un proyecto que defiende a las familias a las que los terratenientes les están quitando las tierras de mala manera».

José Luis y Teresa vivirán en una zona entre Santiago y El Seibo «para acompañar y apoyar este proyecto sobre todo en invierno. Nuestra aportación será como voluntarios, bien en la emisora, en el centro de salud o en las demandas de los campesinos. Hay voluntarios médicos, enfermeras y de otras profesiones que van a El Seibo para echar una mano».

Pero no abandonarán definitivamente León. «El 1 de julio me jubilo, pero queremos volver todos los años en verano, aunque a partir de ahora tenemos otros proyectos en República Dominicana», asegura este ex dominico que tuvo como primer destino la parroquia San Pío X en Bella Vista en el año 1984. Un accidente en una cooperativa propiedad del Obispado y dirigida por un cura en la que murieron 12 personas y resultaron heridas otras 30 lo colocó del lado de los más desprotegidos y se enfrentó a la cúpula de la Iglesia del país. Abandonó la orden y se casó con la dominicana Teresa Gutiérrez, con la que abrió Equitania en León en 2004. «Han sido 23 años de mucho trabajo. Estamos muy agradecidos a León. Al principio fue duro porque éramos la primera tienda de comercio justo gestionada por autónomos y no una oenegé. Costó que la gente nos aceptara, convencer a la sociedad de que el comercio justo no es beneficiencia sino un comercio ético que paga al productor un precio justo por su producto. Con el apoyo de las oenegés logramos poner en marcha un grupo de trabajo que ha conseguido muchas cosas en León, como que fuera nombrada ciudad de comercio justo con el respaldo del Ayuntamiento y ahora con la colaboración de la Universidad de León».

Aunque los españoles elevan un 15% el gasto en comercio justo en los últimos cinco años, según certifica Fairtrade Ibérica, organización que representa el sello de comercio justo en España y Portugal, la compra de estos productos se dirige hacia las grandes superficies. «Las ventas a nivel nacional aumentan por las grandes superficies, que han introducido los productos de comercio justo, y la hostelería, pero hay muchas tiendas como la nuestra que están cerrando en España».

La cesta de la compra de comercio justo en España está compuesta por cacao (70%), seguido del café (5%), y por detrás azúcar, té y frutas frescas. España registra una media de 3,07 euros de consumo per cápita, una cifra muy inferior a la media europea, situada en 23,40 euros.

