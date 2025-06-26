Criticada y lujosa boda

Publicado por Efe Roma Creado: Actualizado:

El magnate estadounidense Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez llegaron este miércoles a la ciudad italiana de Venecia para su boda, que reunirá a numerosos famosos y cuya organización ha sido criticada por vecinos y asociaciones.

El fundador de Amazon y su futura esposa recorrieron el Gran Canal a bordo de una lancha hasta llegar al embarcadero del lujoso hotel Aman, que colocó una carpa en su entrada para garantizar su privacidad, según informan los medios locales.

Bezos salió de la embarcación y entró directamente al hotel mientras que la expresentadora televisiva saludó con la mano. En torno a la boda rige un total silencio y se desconoce incluso la fecha, que se prevé el próximo fin de semana, o el lugar, ya que algunos medios aseguran que se ha cambiado la sede al último momento por cuestiones de seguridad.

En un principio, explican, se había previsto organizar la ceremonia en la Escuola Grande de la Misericordia, un espléndido palacio en el barrio de Cannaregio, pero ahora se han trasladado al Arsenale, el lugar donde se celebran las Bienales de Arte y Arquitectura al ser considerado más privado y de fácil acceso.

El hotel en el que pasarán estos plácidos días es uno de los más lujosos de Venecia y fue el mismo que eligieron George Clooney y Amal Alamuddin para su enlace en 2014.

El presidente de la región del Veneto, Luca Zaia, aseguró en un comunicado que Bezos y Sánchez han triplicado la donación que habían anunciado en favor de la ciudad, hasta los tres millones de euros (unos 3,5 millones de dólares al cambio).

Esta cantidad de «extraordinaria generosidad» estará dirigida a tres entidades de la ciudad, el consorcio científico y ambientalista Corila, la Universidad Internacional de Venecia y la Oficina de la UNESCO.

"Espero que las chispas que han saltado entre Bezos y Venecia puedan transformarse en un vínculo duradero: un compromiso constante en favor de la ciudad, de sus habitantes y de su medioambiente (...) Welcome in Venice, Jeff!", escribió Zaia en la nota.

Algunos de los cerca de 200 invitados han empezado a llegar a la ciudad italiana, entre estos la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump. Se espera a personalidades como Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio, Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Mick Jagger y Elton John.