Primera muerte por las altas temperaturas en León este verano

La provincia de León registró este martes 5 de agosto la primera muerte por altas temperaturas, tal y como recoge MoMo, el sistema estadístico del Instituto de Salud Carlos III que registra las muertes en España. En lo que va de verano no se había notificado ningún fallecimiento debido a las altas temperaturas hasta este martes en la provincia.

A lo largo de este año se han producido 3 muertes debido a las temperaturas en el mes de enero y dos en febrero, en este caso por el frío. Desde el agosto del año pasado suman en León 14 muertes atribuibles a las temperaturas, por calor o frío. En la provincia de León se han observado un total de 6.423 muertes en este periodo, con un exceso de mortalidad por todas las causas de 547.

En España se han producido 1.060 muertes atribuibles a las temperaturas en el mes de julio y otras 58 en lo que va de agosto, además de 407 en junio, 14 en mayo, 11 en abril, 107 en marzo, 323 en febrero y 1.334 en enero.

Desde agosto del año pasado, el número de fallecimientos en España por esta causa asciende a 4.799. El MoMo estima que hay un exceso de mortalidad de 3.146 muertes por todas las causas en este último año, sobre un total de 440.493 observadas.