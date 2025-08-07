La ola de calor se alarga y tiene su punto álgido en León el domingo

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha ampliado la alerta por altas temperaturas en casi toda la Península hasta al menos el próximo martes y ha pedido precauciones ante el importante aumento del riesgo de incendios forestales, basándose en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aemet ha avanzado que a partir de este jueves se inicia de nuevo una tendencia ascendente generalizada en las temperaturas y ha señalado que se esperan pocos cambios significativos de cara al viernes. Durante estos dos días, se superarán los 36-38ºC en gran parte del interior peninsular y se podrán alcanzar los 40-42ºC en las depresiones del nordeste y en los valles del Miño, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

Las predicciones más próximas para León son de 36 grados para el jueves, viernes y sábado, 37ºC el domingo y 36 y 35ºC lunes y martes. Para Ponferrada apenas se han rebajado las expectativas de los termómetros de cara al fin de semana. Para este jueves y viernes se prevé una máxima de 38ºC en la capital berciana, mientras que para el viernes y sábado sube a 39 y para el domingo hasta 40ºC, mientras que lunes y martes bajarían a 37ºC. En La Bañeza, en pleno circuito, se alcanzarían 39ºC. Las previsiones de Aemet han sido dos grados por encima de la temperatura real alcanzada esta semana. En León, la máxima del miércoles ha sido de 32.4 grados centígrados según la Aemet (un punto por debajo del umbral de riesgo de ola de calor), mientras que en Ponferrada se ha sobrepasado por tercer día consecutivo, en más de un grado, con 36,8ºC de máxima en esta jornada.

La Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet) ha detectado la temperatura más alta de la jornada en Trobajo del Camino, con 35.9ºC, seguido de La Nora del Río, con 35.8ºC, Villarrodrigo de las Regueras, 35.3. En León capital la temperatura que dan sus termómetros es más elevada que la oficial de Aemet, llegando a los 33.2 en Eras de Renueva y más de 34 en la calle Villafranca (Radio León).

La temperatura máxima más baja se dio en la Vega de Liordes, en Picos de Europa, con 25.2ºC. Otro paraje sin habitantes, el Prado Veneiro, en Babia, dio la mínima más baja en la jornada del miércoles, con tan solo 3.2ºC , seguido de La Vega de Liordes con 4.7ºC. El resto de la provincia estuvo por encima de 10 grados centígrados.

La Aemet ha indicado también que se espera un ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas durante las tardes del jueves y el viernes. El jueves se centrarán en el entorno de las Béticas, mientras que el viernes se extenderán a otras zonas del interior peninsular. El fenómeno más significativo serán las rachas de viento, que podrán ser muy fuertes localmente. El área cantábrica y norte de Galicia tendrán ascensos significativos el domingo, hasta superar los 40-42ºC en estas zonas.