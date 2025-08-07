Así fue la fiesta del campus de Cáritas en la residencia Virgen del Camino

Este jueves se puso punto y final al campamento de verano de Cáritas. Durante dos semanas, la juventud —cada vez con menos edad y este año la mayoría tenían entre 16 y 18 años— que ha participado como voluntariado este año en la actividad, han intentado llevar compañía y actividades para paliar la soledad de las personas mayores y han ayudado a los niños y las niñas de las ludotecas a entretenerse en actividades de ocio compartidas. En esta segunda edición del campus joven de Cáritas han participado 55 personas mayores de distintas residencias de mayores de León, 28 jóvenes y 15 niños y niñas en las ludotecas. Mayores, jóvenes y niños participaron ayer en una fiesta intergeneracional en la que no faltaron los juegos, el baile, la música y las conversaciones en la que se mezclaron experiencias de vida y de conocimiento». Este jueves todos ellos participaron en una gran fiesta de final de actividad organizada en la residencia de mayores municipal Virgen del Camino.
«Jóvenes con corazón» se han volcado con la infancia y los mayores en un proyecto de acompañamiento, participación ciudadana y cooperación internacional. «Ha sido fantástico», dicen. «La semana más emocionante ha sido en la que hemos participado con mayores porque nos aportan experiencia y la soledad no deseada estaba siempre muy presente. Algunos se ponen a llorar». Eli Soto, de 18 años, del colegio Giner de los Ríos, y María Valentina Guerra, de 15 años y del IES Ordoño II, son dos de las 28 personas jóvenes participantes en este campus en el que han colaborado con los mayores en actividades de ocio y manualidades, y con los niños y niñas en actividades en los parques y fiestas de disfraces.
Fiesta final del campus de Cáritas
«Hay muchos mayores que viven en las residencias que no reciben visitas. Con el programa «Caminando juntos», que dura todo el año, los estudiantes voluntarios que participan en ese programa los acompañan». La directora de Cáritas, Aurora Baza, que participó en la fiesta final del campamento, destaca que «he notado mucha ilusión, energía el compromiso de los jóvenes».
En la fiesta, al ritmo de la música que animaban Pablo y Lauriano, estaban también los niños y niñas participantes en las ludotecas. Flor llevó a estas actividades a su hija Flavia de 8 años. La familia llegó a León hace diez meses procedente de Perú. «Ha participado en las actividades infantiles y creo que le ha venido superbién porque no conocernos a mucha gente y así se suelta y participa en actividades».
Lidi Rodríguez tiene 86 años. A su lado están Alejandra y Adriana, dos de las jóvenes voluntarias con las que ha participado en actividades manuales y ha jugado al bingo. ¡Que viva la juventud, que solo se vive una vez!, les aconseja. Las voluntarias no dudan en asegurar que para ellas ha sido «una gran satisfacción porque hemos ayudado y hemos aprendido mucho».
Pilar Susial vive en la residencia Virgen del Camino y se apunta a todas las actividades que se organizan. «Es fantástico que venga la juventud, estando con ellas soy feliz. Hago de todo, hasta de presentadora. Los niños me aportan juventud, alegría y me quitan las tristezas». La concejala de Mayores del Ayuntamiento de León, Lourdes González, apostó por las actividades de Cáritas «que siempre están ahí para ayudar a los residentes».
El campus comenzó el pasado lunes 28 de julio y se estructuró en dos grupos. Uno de ellos ha trabajado principalmente con la infancia, fomentando la creatividad, el juego y el trabajo en equipo. El otro ha compartido tiempo y conversación con personas mayores, poniendo el foco en la empatía intergeneracional y el valor de la escucha. El punto de encuentro para las actividades infantiles fue la Plaza de la Catedral, donde los jóvenes acompañaron cada día a niños y niñas a distintas actividades organizadas en espacios como el Parque Quevedo y el centro Dámaso, donde se realizaron talles creativos de cómics, disfraces sobre emociones, carteles de normas, dinámicas grupales y proyección de la película Del revés, con debate posterior, así como gymkana y juegos de agua al aire libre. La actividad con los mayores se ha centrado en el acompañamiento a personas en la Residencia Virgen del Camino, con dinámicas intergeneracionales, talleres creativos (como la personalización de tote bags), y reflexiones sobre la soledad no deseada. Jóvenes y mayores crearon el árbol de los derechos, con testimonios personales y juegos cooperativos, vivencias y aprendizajes. El campus, impulsado por el grupo ‘Jóvenes con corazón’, organiza este viernes una actividad interna para evaluar la experiencia y compartir el aprendizaje.