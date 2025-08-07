Así fue la fiesta del campus de Cáritas en la residencia Virgen del Camino

Participantes en el campus de Cáritas en la fiesta en la residencia Virgen del CaminoÁngelopez

Este jueves se puso punto y final al campamento de verano de Cáritas. Durante dos semanas, la juventud —cada vez con menos edad y este año la mayoría tenían entre 16 y 18 años— que ha participado como voluntariado este año en la actividad, han intentado llevar compañía y actividades para paliar la soledad de las personas mayores y han ayudado a los niños y las niñas de las ludotecas a entretenerse en actividades de ocio compartidas. En esta segunda edición del campus joven de Cáritas han participado 55 personas mayores de distintas residencias de mayores de León, 28 jóvenes y 15 niños y niñas en las ludotecas. Mayores, jóvenes y niños participaron ayer en una fiesta intergeneracional en la que no faltaron los juegos, el baile, la música y las conversaciones en la que se mezclaron experiencias de vida y de conocimiento». Este jueves todos ellos participaron en una gran fiesta de final de actividad organizada en la residencia de mayores municipal Virgen del Camino.

«Jóvenes con corazón» se han volcado con la infancia y los mayores en un proyecto de acompañamiento, participación ciudadana y cooperación internacional. «Ha sido fantástico», dicen. «La semana más emocionante ha sido en la que hemos participado con mayores porque nos aportan experiencia y la soledad no deseada estaba siempre muy presente. Algunos se ponen a llorar». Eli Soto, de 18 años, del colegio Giner de los Ríos, y María Valentina Guerra, de 15 años y del IES Ordoño II, son dos de las 28 personas jóvenes participantes en este campus en el que han colaborado con los mayores en actividades de ocio y manualidades, y con los niños y niñas en actividades en los parques y fiestas de disfraces.