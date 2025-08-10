Los discapacitados de León se movilizan contra la nueva norma para aparcar

«Nos parece una decisión de tontos». Agustín Fernández encabeza en León la petición de firmas de un grupo de personas con discapacidad física usuarias de Aspaym para que el Ayuntamiento de León elimine el requisito de ticket en la zona azul, a coste cero, para personas con movilidad reducida. El grupo ha abierto una petición a través de la plataforma change.org para protestar y recoger firmas para que Ayuntamiento de León no ponga en marcha a partir del 1 de septiembre esta nueva norma de aparcamiento que afecta directamente a las personas con discapacidad física que conducen automóviles. Hasta ahora bastaba con que la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (PMR) estuviera colocada en un lugar del vehículo, preferiblemente en el parabrisas delantero, bien visible por los agentes de movilidad o autoridades. A partir del 1 de septiembre, con un periodo de adaptación que comienza a mediados de este mes de agosto, los beneficiarios de estas tarjetas tendrán que sacar el ticket en el parquímetro, sin coste alguno, y colocarlo en el coche. «A las personas con movilidad reducida no nos beneficia en nada y nos añade una traba de accesibilidad, y tampoco entendemos qué beneficio puede tener para el Ayuntamiento, puesto que el ticket será a coste cero», explica Agustín Fernández que encabeza la recogida de firmas iniciada el viernes y este sábado sumaba ya más de cien apoyos.

Si la ordenanza se mantiene como está aprobada, las personas con movilidad reducida tendrán que aparcar el coche en el estacionamiento señalado para discapacitados, bajar del automóvil, dirigirse al parquímetro más cercano, sacar el ticket y volver al coche para colocarlo. «Con muletas, sillas de ruedas, un ir y venir incluso cuando esté lloviendo, una traba más que nos ponen».

El ticket, como para el resto de los conductores, se podrá gestionar con el móvil. «Pero hay personas mayores con discapacidad que no se manejan bien con los móviles ni las nuevas tecnologías», asegura Juan Aguado, uno de los impulsores de la recogida de firmas que está en silla de ruedas desde hace 19 años. «Es un gran impedimento que se nos añade y no tiene lógica ninguna. Nos parece muy grave». Además, la altura del teclado de los parquímetros no está pensada para las personas que están en silla de ruedas, lo que sumará una dificultad de accesibilidad más para que los usuarios accedan a los botones y cumplimentar el proceso.

«Esta obligación supone una molestia adicional e innecesaria para quienes ya enfrentan dificultades físicas en su cotidianidad. Ir al parquímetro, sacar el ticket y regresar el vehículo puede parecer trivial para muchos, pero para quienes tienen movilidad limitada es una traba más en un mundo ya de por sí lleno de obstáculos. Aunque existe una aplicación que facilita este proceso, no todas las personas con movilidad reducida están en situación de utilizar tecnologías móviles. Muchos de ellos no tienen acceso a smartphone o no están familiarizados con el uso de estas tecnologías. Dejar esta opción como la única alternativa significa excluir y dificultar el transporte diario a un sector vulnerable».

Con esta iniciativa, instan al Ayuntamiento de León a suprimir la obligación de sacar y colocar el ticket de la ORA para las personas con movilidad reducida en las zonas azules y proponen reforzar la identificación de los vehículos «para que estos usuarios puedan aparcar sin contratiempos».

Las personas impulsoras de esta propuesta han remitido esta iniciativa a las asociaciones que trabajan con el colectivo de la discapacidad «para que se sumen, si lo creen adecuado, con sus firmas y entre todos podamos revertir esta norma».

Además de a las personas con movilidad reducida, los cambios en la regulación del aparcamiento en León (ORA) afecta a los vehículos eléctricos y a las motocicletas.

Llueve sobre mojado

La nueva normativa llega tras otro cambio. «En primavera nos llamaron para decirnos que las dos horas que tenemos de acceso con el vehículo por las zonas peatonales tendrían que solicitarse con antelación por escrito a través de la página web del Ayuntamiento y con preautorización. Se nos han quitado las ganas de ir al centro de la ciudad», lamenta Agustín Fernández. «Tenemos que escribir un correo a la policía y esperar que nos autoricen para pasar por zonas peatonales y solo disponemos dos horas para hacer las gestiones que necesitamos». Un inconveniente al que Juan Aguado suma la escasez de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en el centro de la ciudad. «Nuestra propuesta es que amplíen las plazas de aparcamiento en las calles próximas al centro, hay muy pocos o prácticamente ninguna y están ocupadas siempre, bien por personas con discapacidad o las que las usan indebidamente. Si hay más plazas podremos dejar el coche más cerca de las calles peatonales, que ahora es imposible». Agustín Fernández asegura que opta por aparcar el coche en el aparcamiento de pago. «Pero eso supone un coste añadido y no todo el mundo que tiene una discapacidad puede permitirse pagarlo, y no podemos permitir que nos quiten un derecho».

Personas con movilidad reducida recogen firmas en change.org para que el Ayuntamiento retire la nueva regulación del aparcamiento