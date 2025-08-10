León no duerme: casi 22º de mínima

Noches para no dormir. En la madrugada del sábado al domingo los termómetros subieron en León a los 21,9º «la segunda noche más cálida jamás registrada en León», como la califica Meteo Bedunia, que fecha en juliio de 2022 la primera madrugada de más calor en la ciudad, cuando se alcanzaron los 24,5º. Las máximas se registraron en algunas estaciones de Noromet situadas en el alfoz de León y sus de la provincia. En Nora del Río se alcanzaron los 39º. En Ponferrada se subió a los 37,9ª y en La Bañeza se alcanzaron los 36,7ª. Noromet contabilizó 36,2º en La Virgen del Camino. @MeteoBedunia confirma que, más allá de la provincia de León, Zamora registró este domingo su máxima histórica del mes de agosto, con una temperatura de 41,2º. Y seguirá subiendo.

Mortalidad

Las olas de calor se han consolidado como el segundo factor ambiental con más influencia en la morbimortalidad en España, al ser responsables del 9,1 % del impacto ambiental en la salud, únicamente superado por la contaminación del aire, informa Efe. Así lo revela el informe Influencia del medioambiente urbano en la salud de las personas elaborado por el Instituto de Biodiversidad y Medioambiente BIOMA de la Universidad de Navarra (UN, noreste). Este estudio analiza la influencia de ocho parámetros ambientales urbanos y la consecuencia de sus interacciones en la salud (calidad del aire, temperaturas extremas, zonas verdes, movilidad urbana, agua, contaminación acústica, contaminación lumínica y seguridad urbana). De hecho, los investigadores del Instituto BIOMA que impulsan el estudio han creado el índice Harmony (Health and Risk Monitoring of Urban Environments), un sistema de monitorización a través del cual se puede conocer el impacto ponderado que tienen la calidad del aire, las temperaturas extremas, la presencia de zonas verdes y la existencia de planes de movilidad sostenible sobre la salud de las personas.

Según este índice, más de 28.200 casos de muerte y enfermedad en España podrían estar asociados a la interacción de los cuatro factores mencionados, asegura la UN en una nota. La contaminación del aire destaca como la causa principal, con un 89 % del índice Harmony. En segundo lugar, están las olas de calor, con un impacto en la morbimortalidad —resultante de la tasa de enfermedades (morbilidad) y de muertes (mortalidad)— del 9,1 % en España. En cuanto a la morbilidad, el índice de los factores calidad del aire y olas de calor alcanza el 44 % y el 47 % respectivamente, lo que subraya la importancia de abordar ambos factores en la planificación urbana. Las zonas urbanas con alta densidad de infraestructuras acentúan los efectos de estas olas de calor. La investigadora del Instituto BIOMA Ana Sánchez-Ostiz explica que «las ciudades absorben y retienen calor durante el día y lo liberan por la noche, haciendo que las temperaturas nocturnas no bajen lo suficiente».

La ola de calor que tiene a España abrasada estos días está pasando factura en varios rincones del país en forma de incendios forestales.

