León, con los mejores cielos de España y demasiada luz blanca

«León tiene los mejores cielos de España, solo le falta protegerlos». El doctor en Astrofísica, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y director científico de la Fundación Stars4all, Alejandro Sánchez de Miguel, señala a Picos de Europa y Puebla de Sanabria como dos de los mejores cielos de toda España, más oscuros, y libres de contaminación lumínica para observar las estrellas y los planetas.

El doctor en Astrofísica estará hoy en Posada de Valdeón para participar en la ‘Noche de Europa’ un evento para concienciar de la necesidad de recuperar los cielos para el disfrute y para el turismo. «Hay que preservar los cielos y ponerlos en valor». Defiende el astroturismo como un modelo de ocio y economía sostenible, una actividad que crece desde el año 2007, cuando comenzó a funcionar como figura de marketing. Antes de esa fecha, solo los aficionados miraban al cielo nocturno.

«El astroturismo no tiene ningún impacto negativo. Para realizar la actividad solo hace falta que el cielo esté prístino (limpio, original), con la luz más natural posible. No se necesita inversión, todo lo contrario, hay que dejar de gastar, y no necesita infraestructuras. Las personas que apuestan por este turismo se quedan a comer y a dormir en los lugares».

Menos luces blancas

Y para conseguir que el cielo sea de la mejor calidad posible, sobran las luces blancas. «Aunque sea un sitio oscuro, las luces Led blancas lo dificultan». Y en la provincia de León, como muestra el gráfico superior de esta página, las luces blancas van en aumento (señaladas con los puntos azules). «Los puntos negros de la gráfica representan lo que ve el satélite. A partir del año 2010 empiezan a colocarse luces Led, que pueden ser de muchos tonos. La contaminación lumínica ya no solo depende de la cantidad, sino de la calidad y tipo de farola que se ponga, cuanto más blanca azulada, peor. La curva azul oscuro es porque los tipos de farolas son muy malas. Si es intermedio, pero sigue siendo blanco, se representa en la curva azul más clara, y cuando son más cálidas se representan con la curva roja. León podría estar reduciendo su contaminación lumínica si estuviera eligiendo el tipo de farola adecuada y sin merma de calidad, de hecho es al revés, se ve mejor y es más estética la luz cálida que la luz blanca».

La calidad de los cielos de León funcionan como un rayo, un tirón turístico que dentro de un año, en agosto de 2026, se espera que tenga un lleno total hotelero para ver en sus cielos el histórico eclipse total de sol que va a suceder el 12 de agosto. «Es el evento más importante que existe en astronomía y coincidirá además con la lluvia de estrellas».

Gráfico con el tipo de luces en la provincia. La azul oscura representa a la luz blanca.DL

Efectos de la contaminación

El informe Contaminación Lumínica: los peligros de un mundo cada vez más iluminado, realizado por el CSIC califica la contaminación lumínica como «una de las amenazas medioambientales más acuciantes de este siglo» y pone de manifiesto el impacto que tiene sobre salud, ecosistemas, patrimonio cultural y el cosmos e insta a tomar medidas para revertir la situación. «La contaminación lumínica estresa, se duerme peor, los mosquitos están más activos y, en general, mata los polinizadores de los cultivos. Es un problema de nuevos ricos», asegura Alejandro Sánchez de Miguel.

Los especialistas en iluminación sitúan en 3 Lux (unidad física de iluminación de una fuente de luz) por metro cuadrado la cantidad de luz suficiente para la seguridad, una medida que respetan la mayoría de los países europeos. «En España la media es de 20 Lux por un mal diseño de la iluminación. El problema de que haya zonas que parecen oscuras es que hay algunas que están muy iluminadas y otras no, el ojo se adapta a la luz y el resto le parece oscuro, pero no lo es».

De Miguel pone como ejemplo una luna llena. «Un lugar muy oscuro con luna llena está muy iluminado. Si la luz es uniforme se ve bien. Menos luz, más calidad y más uniformidad. Lo peor es que se puede hacer es encender una farola sí y otra no. El problema está en que haya lugares muy iluminados y otros poco. Entonces no se ve bien. El diseñador de iluminación es un oficio poco reconocido en España, que está demasiado iluminada».

«La luz de seguridad es de 3 lux por metro cuadrado y en España se ilumina con 20 lux, hay que mejorar la calidad"