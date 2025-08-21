Nacen y mueren menos en León

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Los nacimientos en Castilla y León acumulan un descenso del 1,2 % en el primer semestre del año, hasta quedarse en los 6.164 frente a los 6.240 registrados en el mismo periodo de 2024, según la estimación publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos contrastan, además, con los registrados en mayo de 2024 cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León aumentó un 1,96 por ciento con un total de 1.055 natalicios entonces y un acumulado de 6.240 en los seis primeros meses del pasado año.

La bajada de los alumbramientos en la Comunidad en los seis primeros meses del año contrastó con el incremento de la media nacional, donde la subida fue del 0,6 por ciento, hasta los 155.635. Por su parte, las muertes hasta agosto en la Comunidad subieron un 0,3 por ciento, hasta las 17.680, frente al aumento del 1,5 por ciento en el conjunto de España, hasta las 271.554 en el primer semestre.

Por provincias

Por provincias, los nacimientos estimados bajaron en todas las provincias en el primer semestre, excepto en Soria, donde subieron un 4,7 por ciento, hasta los 245; en Zamora, un 2,3 por ciento, hasta los 358, y en Valladolid, un 0,9 por ciento, hasta los 1.512. Por el contrario, cayeron un 6,5 por ciento en Palencia y 373; Salamanca, con un cinco por ciento y 811; Ávila, con un 3,2 por ciento menos y 419; Segovia, con el 3,1 por ciento, hasta los 443; León, con un 0,6 por ciento, hasta los 1.009, y Burgos, con una bajada del 0,5 por ciento, hasta los 995 acumulados hasta junio.

Los fallecimientos crecieron hasta agosto un 0,3 por ciento, hasta los 17.680, que supusieron 67 más. En el acumulado hasta la semana 31 (del 28 de julio al 3 de agosto), se produjo un descenso generalizado en todas las provincias. Destacaron las bajadas del 4,2 por ciento en Salamanca (hasta las 2.282) y del 3,2 por ciento en Segovia (hasta las las 976). Les siguieron con un descenso del dos por ciento en Soria (hasta las 689); del 1,8 por ciento en León (hasta las 3.709); del 1,6 por ciento en Palencia (hasta las 1.304) y del 1,2 por ciento en Valladolid (hasta las 3.106).

Las muertes aumentaron en Burgos, con un 8,7 % (hasta 2.657); en Zamora, un 7,9 % más (hasta las 1.680) y en Ávila, un 0,3 % (hasta las 1.278).