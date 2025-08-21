Aladín, un gato rescatado, busca un hogar seguro
Aladín es un gato que necesita un hogar definitivo tras ser rescatado junto a sus cuatro hermanos por la Asociación Protectora de Animales Argos León. Vivían en la calle hasta que un vecino amenazó con matarlos, lo que llevó a la persona que los cuidaba a pedir auxilio a la protectora.
Ahora está testado, vacunado y desparasitado, preparado para ser adoptado. Para más información o para adoptarlo, se puede contactar con argos en protectora.argos.leon@gmail.com.