Llegan a León 'palabras sangrantes' desde Gaza

«Soy Ramzi Albayrouti, un periodista palestino de Gaza refugiado en España, específicamente en la ciudad de León, pero también fui refugiado en mi propio país, ya que mi ciudad natal es Yafa, que fue ocupada por Israel durante la Nakba en 1948 y mis abuelos fueron desplazados a Gaza como refugiados». Ramzi Albayrouti y su mujer Nedaa darán hoy testimonio de sus vidas en un acto organizado en el Ayuntamiento de La Vecilla a las 12.00 horas. Durante el encuentro, Ramzi presentará el libro Palabras sangrantes, un documento que recoge 150 «testimonios profundos y conmovedores» escritos por un grupo de palestinos entre los que se encuentran periodistas, escritores, maestros, médicos y testigos de la masacre que sufre Gaza desde hace dos años por parte del gobierno israelí. Son testimonios escritos por algunos conocidos y amigos de Ramzi que reflejan «una verdadera tragedia y la dura realidad».

El objetivo de este periodista palestino es «que la voz de los oprimidos llegue al mundo, especialmente porque muchos de ellos pedían que sus voces y tragedias fueran conocidas globalmente, lo que es lo mínimo que puedo hacer como periodista exiliado de mi pueblo que está bajo la máquina de muerte israelí».

Los testimonios hablan de asesinatos, hambre, desplazamientos forzados, destrucción de hospitales, bloqueo de medicamentos y ayuda humanitaria y de historias personales de los que Ramzi denomina «sobrevivientes en suspenso, ya que en cualquier momento pueden ser asesinados o heridos. Algunos de los escritores han sido mártires, como la poeta y escritora Hiba Abu Nadi o el periodista martirizado Mohammad Qariqa. Otros hablan de sus familias que fueron asesinadas o están atrapadas bajo los escombros de sus casas».

Albayrouti llegó a España con su hija a principios de noviembre de 2022 para recibir un tratamiento médico. «Solicité asilo porque sentí con gran certeza que Gaza estaba a punto de enfrentar un nuevo evento sangriento por las evidencias y conclusiones que se mostraban claras para mí por mi trabajo periodístico. Después de algunos meses, mi esposa y mis otros dos hijos pudieron llegar a León tras recibir una visa que les permitió entrar en España en abril de 2023. Esto ocurrió pocos meses antes de los eventos del 7 de octubre y el estallido de esta guerra sangrienta. Nuestras vidas, como las de otros palestinos, estaban en grave peligro. Gaza nunca podrá ser un lugar seguro para vivir».

Los testimonios «Lo que está haciendo Israel es el genocidio más cruel que la historia moderna ha presenciado nunca, con 60.000 fallecidos"

Este periodista alerta de los último movimientos de Israle en la zona «que está decidido a destruir cada pulgada de Gaza, como lo hizo en las ciudades de Rafah y Khan Yunis, en el sur, y en Beit Lahia, Beit Hanoun y Jabaliya al norte», un control del 80% del territorio de la franja con el confinamiento de más de dos millones de palestinos «en un área muy limitada, aislada del resto del mundo. Ahora le toca el turno a lo que queda de edificios en la ciudad de Gaza, en la zona central. La situación es extremadamente grave y la entrada de las fuerzas israelíes en áreas densamente pobladas significará más masacres y la destrucción total de Gaza con el fin de controla y ocupar de nuevo todo el territorio».

Defensa de la tierra

Los testimonios de Ramzi y Naada hoy en el ayuntamiento de La Vecilla ayudarán a contextualizar la información que llega a España. «Hay un sesgo hacia la narrativa israelí engañosa, que distorsiona la imagen de la resistencia y el derecho del palestino a defender su tierra, acusando a la resistencia de terrorismo y creando justificaciones para que la ocupación cometa masacres contra el pueblo sin juicio legal, lo que ha animado a Israel a cometer muchos más crímenes mientras se considera un estado por encima de la ley».

La posición del Gobierno español, que ha reconocido el estado de Palestina «ha permitido crear un ambiente de más imparcialidad» en el conocimiento que se tiene de un conflicto «que no puede resolverse por medios militares, porque las guerras solo conducen a la muerte y la destrucción». Este palestino apuesta por el fin inmediato de la guerra en Gaza «como piden las naciones, las decisiones de la Corte Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras instituciones internacionales y pueblos que llevan cerca de dos años pidiendo a Israel que detenga el genocidio de inmediato. Detener la guerra dejaría espacio para negociar algunos temas pendientes, pero, como es habitual, Israel prefiere negociar bajo fuego. Cada día que pasa, cientos de inocentes son asesinados. La solución permanente está en poner fin a la ocupación y devolver las tierras que Israel ha ocupado ilegalmente desde 1948, que son propiedad exclusiva de los palestinos, según lo ha reconocido la ONU».

Para los defensores de la actuación de Israel lanza un mensaje: «Deben revisar sus conciencias por apoyar un régimen criminal que ha matado a más de 60.000 personas, entre los que se encuentran 15.000 niños. Es el genocidio más cruel que la historia moderna ha presenciado. No dejen que sus intereses personales perjudiquen los valores de sus países». Para frenar la masacre «necesitamos el respaldo legal, mediático y de todos los ámbitos. No deben quedarse solo como testigos de la tragedia sin tomar una posición real que la historia registre».