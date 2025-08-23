Payasos en filiel para olvidar el fuego
TSeis días después de que Filiel fuera la frontera con la línea de avance de los incendios en La Maragatería, la Asociación Cultural Filiel S XXI ha decidido seguir adelante con la obra de teatro clown que tenía programada dentro de las actividades veraniegas para este sábado 23 de agosto a las 19.00 horas.
Un años más, la compañía astorgana Anticiclón Clown vuelve a la localidad con la ogra Homo Smartphonus, interpretada por Nacho Durán, un show cargado de humor, crítica y ternura sobre la relación con las pantallas «y con nosotros mismos».