La soledad en verano en León: 1.400 llamadas al Teléfono de la Esperanza

Por llamada telefónica, por chat, en la propia sede...el Teléfono de la Esperanza no ha dejado de sonar en verano. Las vacaciones, el buen tiempo, las fiestas y los encuentros familiares vinculados a esta época del año no llegan a todos los domicilios. Desde el 1 de junio hasta el 21 de agosto de este año, en plena ola de calor, el Teléfono de la Esperanza de León atendió 1.400 llamadas (1.391) de personas que han recurrido a este servicio por problemas de soledad e incomunicación. El servicio atendió en ese mismo periodo de tiempo un total de 37.056 llamadas en toda España. Entre los motivos más frecuentes a nivel nacional destacan la soledad e incomunicación (10,53%), estado deprimido (6,32%) y riesgo suicida (2,82%). En León se mantiene una tendencia similar, aunque el mayor peso lo tienen las llamadas relacionadas con la soledad e incomunicación (8.93%), mientras que en el resto de las personas descuelgan el teléfono para pedir ayuda tienen problemas de ansiedad (5,56%), estado deprimido (5,985) y riesgo suicida (2,2%).

En el conjunto nacional, la mayoría de las personas atendidas fueron mujeres (56,91%), mayoritariamente con edades comprendidas entre los 46 y los 55 años, tendencia que se mantiene en León.

El canal más usado por las personas que recurren a este servicio de comunicación es el teléfono, con un 93,37% a nivel nacional y un 77,14% de los usuarios de la provincia. En León destaca especialmente el uso del programa de acompañamiento en soledad (14,74%) y el chat (7,84%).

El canal del chat se consolida como espacio preferente entre la juventud que necesita apoyo y comunicación. Este verano, un 25,74% de las personas menores de 18 años y un 15,29% de las de 19 a 25 años han utilizado el chat a nivel nacional. En León estos porcentajes son similares, aunque hay un mayor uso entre los que tiene entre 26 y 35 años (33,33%).

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), impulsado por Fundación ONCE, advierte del riesgo que enfrentan miles de personas que viven solas, especialmente mayores o con discapacidad, durante episodios de altas temperaturas en verano, una época del año en la que, como en Navidad y otras fechas más vinculadas al disfrute colectivo y familiar, se acusa más el sentimiento de soledad. Según el observatorio, el 12,4% de las personas mayores o con discapacidad en España se sienten solas en verano.

Talleres en verano

El grupo de Atención a Mayores en Soledad del Teléfono de la Esperanza de León ha programado una reunión en la sede con los participantes del programa para el 28 de agosto, «para mitigar los efectos de la soledad de este colectivo que se agrava en los meses de verano». Esta iniciativa es una de las incluidas en la programación de verano del servicio en León, como el taller de acuarela meditativa que se realizó el 14 y el 15 de julio, actividad impartida por la psicóloga voluntaria Cristina Cabero que se tuvo que desdoblar en dos días por la gran afluencia de público. Acudieron veinte personas.

Mi niño interior a través de la Arteterapia», dirigido por la misma psicóloga, celebrado el 18 de agosto, contó con un grupo reducido de 10 personas que realizaron un trabajo más personal.

Acompañamiento En León destaca el uso del programa de acompañamiento en soledad, que representa el 14,74% de las llamadas, y el chat, un 7,84%

Aún quedan cursos como el taller de Chi Kung (Taichi) que tendrá lugar hoy 25 de agosto a las 19.00 horas, impartido por Ángeles G.P. del Centro Hsieh. Las plazas ya están cerradas por motivos de espacio, con 17 personas apuntadas. Todavía hay tiempo para apuntarse al taller de Pajaritas Solidarias que se desarrollará el martes 2 de septiembre a las 17.30 horas Se trata de una actividad encaminada a la preparación del día Mundial de la Prevención del Suicidio que tendrá lugar el 10 de septiembre. El donativo para inscribirse son 5 euros, e incluye el material. Para apuntarse hay que acceder al enlace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4r6TLG0TXaRfHR1b8G53ZmJNOv0Vi8FYGAsbkObGbZYnOZg/viewform.

Atención por los incendios

Las personas afectadas por los incendios que necesiten apoyo psicológico pueden contactar con el Teléfono de la Esperanza en el 717 003 717.

El equipo de orientación valorará cada caso para derivarlo, si es necesario, al equipo clínico especializado. «Este programa forma parte del compromiso de la entidad con la sociedad civil y su derecho a recibir acompañamiento emocional en momentos críticos. Emergencias como estas pueden generar un profundo impacto psicológico, incluso cuando no se viven en primera persona".