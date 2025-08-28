La lucha contra el cáncer en León abre nuevos espacios

El cáncer mata a 1.600 leoneses cada año, según el informe de 2024 de las causas de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La humanización de la atención a los pacientes y sus familiares en el momento del diagnóstico, el tratamiento y el tránsito por la enfermedad están en el objetivo de la Asociación Española Contra el Cáncer de León que da un paso más en los programas y abrirá una sala de humanización en la planta quinta de oncología el Hospital de León. Al servicio de voluntariado hospitalario, que cuenta con diez personas, se sumará a finales de año una nueva iniciativa en la planta de oncología, una propuesta que surgió del personal de Enfermería de este servicio.

El presidente de la Asociación Contra el Cáncer de León, Estanislado de Luis Calabuig, asegura que la apertura de esta sala de humanización era una necesidad en la planta de oncología, donde tanto pacientes como familiares pasan muchas horas de ingreso hospitalario. «Es una sala que no tendrá el aspecto de que estás en el hospital, con una decoración que induce a la relajación, donde poder tomar un café, leer libros y periódicos y donde los profesionales sanitarios puedan atender a las familias para informarles de la evolución de la enfermedad».

Enfermería

El espacio está próximo a la sala de coordinación de enfermería y una decoración cómoda y relajante, adaptada a las necesidades de pacientes y familiares, permitirá abrir un nuevo espacio en la planta que hasta ahora estaba sin uso. «Es un proyecto para la humanización del tratamiento de la enfermedad y un coworking de trabajo compartido».

El presupuesto para el proyecto sale de las aportaciones y la participación de los leoneses en todas las actividades que organiza la asociación en León y el apoyo de empresas, unos ingresos que llegan también a proyectos de investigación en la Universidad de León que supera ya el millón de euros.

La coordinadora del voluntariado hospitalario, Bárbara Mesonero, destaca que la sala servirá tanto para dar un respiro a los familiares como al personal sanitario, que lo utilizará para poder informar con más privacidad de las familias. Un sofá para el descanso, un microondas, cafetera, espacio para la lectura, muebles adaptados y un ambiente para el descanso. «En hematología tienen salas humanizadas, pero en oncología no había ninguna y es muy necesaria».

Personal voluntario

El apoyo del personal voluntario tanto a los pacientes como a las familias se verá reforzado con esta nueva iniciativa. «Tenemos diez voluntarios y van al hospital dos por día. Recorren las zonas en las que están los pacientes, con un carrito y productos de Alimerka para ofrecer infusiones y alimentos y detectar las necesidades por la planta, radioterapia y hospital de día para ayudarles con las gestiones y el acompañamiento si lo necesitan. Hacen el recorrido dos veces al día».

Los familiares ya han mostrado al voluntariado la necesidad de contar con una sala humanizada dentro del hospital, un sitio confortable».

La sala se abrirá en el Hospital de León «porque el Hospital Monte San Isidro ya tiene espacios pensados para los familiares porque los pacientes que ingresan allí tienen un estadio avanzado de la enfermedad». El voluntariado visita el Monte San Isidro una vez a la semana. «Hay familiares que nos piden más tiempo para poder bajar a comer en los ingresos que son de larga duración».

En la provincia de León se detectaron 3.464 casos de cánceres en el año 2024, según el último dato del Observatorio de la Asociación Nacional Contra el Cáncer. El cáncer colorrectal es el más frecuente, con 512 diagnósticos, seguido del cáncer de próstata, con 422 casos en 2024, el de pulmón, con 383, y el de mama con 381. Le siguen en importancia los tumores de vejiga, piel, páncreas, linfoma No-Hodking, riñón y estómago.