La Camperona luce el día que se hará de noche

«No hay otro lugar mejor en el mundo». El experto en astronomía, José Vicente Casado, el Ayuntamiento de Sabero y la Diputación de León unen fuerzas para preparar La Camperona, en Sabero, para recibir a «miles» de personas que elegirán este «enclave privilegiado» para observar el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Será la primera vez en 130 años. La franja de oscuridad total cruzará España de Oeste a Este. El «sitio perfecto» para verlo será León y, como lugar privilegiado, La Camperona «por su ubicación, su grado de humedad y su escasa contaminación lumínica», un cielo privilegiado en una plataforma situada a 1.606 metros de altura, de entrada a Picos de Europa, «en la que vamos a poner todos los medios para que este evento sea excepcional», como se comprometió el acalde de Sabero, Juan Carlos Álvarez, durante la presentación de las actuaciones en la zona y las actividades de observación preparadas para ese día. El Ayuntamiento de Sabero habilitará un aparcamiento en Sotillos de Sabero con doble vía de circulación para la subida y bajada de vehículos. De ahí hasta la cima, un recorrido de 3,3 kilómetros con un desnivel de 400 metros, se hará a pie. Las personas con movilidad reducida podrán acceder en vehículo hasta la zona de observación. «Un paseo precioso que merece la pena disfrutar», recuerda el alcalde. «No exageramos, en ciencia», recordó. Todos los detalles del eclipse se pueden ver en la página del Instituto Geográfico Nacional. «Que suban a Sabero ese día, verán perfectamente como la Luna se pone entre el Sol y la Tierra y todo se oscurece».

Gran interés

El fenómeno astronómico ha despertado el interés de miles de aficionados en todo el mundo y ya hay otras zonas de España que se movilizan para atraer a los turistas. «En ninguno se observará como en León. Vamos a poner todos los medios disponibles para convertir La Camperona en el sitio perfecto. Tenemos un año por delante para trabajar junto a la Diputación», se compromete el alcalde. De hecho, el diputado de Turismo, Octavio González, también ha mantenido una reunión con la Asociación Leonesa de Astronomía para impulsar otras iniciativas en otros lugares de la provincia. El 12 de agosto, miércoles, el cielo empezará a oscurecer a las 19.32:39 horas y quedará completamente oscuro a las 20.29:07. Durante unos instantes sólo se verá la corona solar. Empezará de nuevo a «amanecer» a las 21.22:02. En ese mismo momento, se observará a la izquierda del cielo el planeta Venus. Así lo explicó José Vicente Casado, de Litos.net, encargado de organizar las actividades de la observación pública, con la tecnología necesaria, una conferencia y animación con música alusiva al contenido, se repartirán 3.000 folletos explicativos y gafas homologadas para ver el eclipse. «La organización dispondrá la señalización correspondientes y los recursos para celebrar la actividad. Instamos a todos los agentes culturales y de la ciencia que se preparen con actividades para una ocasión única como esta», instó José Vicente Casado.

«Sabero tiene 1.000 habitantes y hay ciertos acontecimientos que se convierten en un acontecimiento provincial, como el campeonato del Mundo Aguas Bravas. Con una buena promoción y publicidad reunimos a miles de personas. Vamos a poner todo lo que tengamos a nuestro alcance, junto con la Diputación, para convertir esta observación pública en un acontecimiento único. Tenemos un año por delante y tenemos que ir perfilando. Esperamos no tener mala suerte con el tiempo», aseguró el alcalde, que definió el proyecto científico, en la próxima reconversión de la zona, después de la ganadería y la minería. «Aportamos por la cultura y el conocimiento».

Las normas

Las personas que accedan a la zona de observación tendrán que cumplir las normas de convivencia, se proveerán de comida, bebida y materiales para estar cómodos durante la observación como mantas, esterillas y ropa de abrigo. Durante la observación hay que permanecer en silencio total y está prohibido usar altavoces o cualquier otra actividad que perjudique la observación. Los teléfonos móviles deben estar en modo silencio.