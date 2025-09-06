La OMS incluye Ozempic como fármaco esencial

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido este viernes a su listado de medicamentos esenciales ‘Ozempic’ (semaglutida), el popular medicamento contra la diabetes y la obesidad desarrollado por Novo Nordisk, junto con otros tres novedosos principios activos para hacer frente a estas dos afecciones en adultos, que en la actualidad suponen uno de los «desafíos más urgentes» en materia sanitaria.

Más de 800 millones de personas vivían con diabetes en 2022, de los que la mitad no recibía tratamiento, mientras que más de 1.000 millones de personas padecen obesidad, cifra que va aumentando «con especial rapidez» en países de ingresos bajos y medios, con el consiguiente riesgo de aumentar patologías graves tales como enfermedades cardíacas o insuficiencia renal.

La semaglutida, que también se comercializa bajo el nombre de ‘Wegovy’ de Novo Nordisk, ha sido acompañada de otros tres principios activos contra la diabetes y la obesidad, como lo son la dulaglutida (‘Trulicity’ de Lilly), la tirzepatida (‘Mounjaro’ de Eli Lilly) y la liraglutida (‘Victoza’ de Novo Nordisk).

Asimismo, se ha incluido la insulina análoga de acción rápida para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2 tanto en adultos como en población infantil.