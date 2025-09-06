Edificios emblemáticos de León: el Hospital San Antonio Abad

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

Al parecer fue el Obispo Pelagio quien, en 1084, fundó el Hospital San Antonio Abad en un solar irregular entre las posteriores, iglesia de San Marcelo y Casa Consistorial. Tras sucesivas reformas y ampliaciones, en el siglo XIX entró en una profunda crisis de la que salió con ayuda de la Diputación Provincial y las intervenciones de los arquitectos Juan de Madrazo y Juan Bautista Lázaro.

La trasformación de la Plaza de Santo Domingo obligó a su derribo y traslado a un nuevo emplazamiento. Con ayuda de especialistas, el entonces Arquitecto Provincial, Francisco Blanch y Pons elaboró un proyecto, siguiendo modelos higienistas europeos, especialmente el hospital Lariboisiere de París. Proyecto que quedó en el olvido hasta que, en 1919, Manuel de Cárdenas redacto otro que sí se construyó en los Altos de Nava. Cárdenas concibió un edificio simétrico con muros de carga, semisótano, dos plantas y el mismo sistema de pabellones independientes: dos a cada lado de un patio rectangular. La capilla en el eje de ese patio, que remató al fondo con un volumen semicircular. Al lado contrario, al este, la fachada principal con el bloque de entrada de tres plantas y tres alas administrativas, dos patios y un torreón en el eje señalando la entrada principal.

Dispuso los alzados tripartitos con un atenuado lenguaje neomudejar, habitual en la arquitectura industrial y popular de la época… Abajo, zócalo de mampostería de morrillos bajo machones de ladrillo que se prolongan por el cuerpo principal entre paños enfoscados conformando modulares hileras de vanos encadenados con antepechos de placa dibujada y alfiz escarzano. Una rica cornisa de dentículos y modillones escalonados, remata una composición significada por una esbelta torre axial con arcos de medio punto, alfiz y hornacina para el Santo, la misma hilera modular, bello paño en sebka, airoso vano de sutil herradura, y en lo más alto, contrafuertes volados, bolas y óculos bajo un chapitel neobarroco y la empizarrada aguja octogonal que culmina el torreón…Hacia 1975, Pablo Vicente Herranz, en un estimable ejercicio de estilo, elevó para la Diputación, una planta a los pabellones de Cárdenas… Pese a algunas intervenciones posteriores, el edificio mantiene en esencia su aspecto original. Hoy, lamentablemente, esta espléndida arquitectura alberga “usos heterogéneos”, a la espera de que alguien decida su futuro.