La vida eterna en la Tierra

La humanidad ambiciona la vida eterna, una promesa que hasta ahora solo era patrimonio de las religiones. ¿Está la ciencia cada vez más próxima a lograr la inmortalidad de los seres humanos? ¿Pueden las personas llegar a vivir más de 150 años? Miles de investigaciones y laboratorios científicos trabajan en todo el mundo para dar respuesta a los retos demográficos y sociales a los que se enfrenta la sociedad por el envejecimiento, pero han sido los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, con una conversación captada fortuitamente, «y con poco fundamento científico» han conseguido tener más repercusión mediática que todos los consensos científicos.

En la provincia de León viven 339 (74 hombres y 265 mujeres) personas que superan los cien años de edad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2024, 33 más que en el año anterior. La esperanza de vida al nacer está en 84,20 años. En el caso de los hombres es de 81,46 años y en las mujeres asciende a los 86,91.

Andrés García Palomo

«Vivir 150 años es una utopía ahora mismo. Ese anhelo se basa en teorías sobre la biología del envejecimiento, considerado como una enfermedad que se puede modificar», explica el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo. El oncólogo cree que la conversación entre Putin y Xi Jinping está relacionada con dos recientes proyectos de investigación sobre el envejecimiento de los perros. El proyecto Stay consiste en administrar una pastilla diaria a 1.300 perros que participan en el proyecto, y el ensayo Triad, suministra a los canes un protector inmunosupresor, la rapamicina, que ha demostrado que prolonga la vida en ratones hasta en un 30%. «Esto significa que podrían vivir dos o tres años más, lo que para un perro es una buena longevidad». Palomo recuerda que el cáncer es la segunda causa de muerte, la primera en los hombres, solo superada por los problemas cardiovasculares. «Si se pudiera vencer este tipo de enfermedades aumentaría la esperanza de vida, la pregunta el para qué. En el libro de Simone de Beauvoir, Todos los hombres son inmortales, Raymond Fosca dice que la vida se vuelve insoportable cuando todo se repite. Sí a vivir 150 años, pero con calidad de vida. A veces ves a los grandes longevos que llegan con mucha decrepitud física. La calidad de vida es importante».

Carlos Martínez

El científico leonés Carlos Martínez, inmunólogo, expresidente del CSIC y secretario de Estado de Ciencia de Innovación en el gobierno de Rodríguez Zapatero, planteó en los años 90 la posibilidad de vivir más de 120 años, lo que en ese momento causó un gran asombro social. «Estaba cambiando el mundo. La expectativa hoy es que va a ser posible superar esa edad, pero la realidad es que desde hace casi treinta años nadie ha superado los 122 años con los que murió la última persona con esa edad». Desde entonces, el límite de vida parece estancado.

La investigación científica hasta ahora solo permite asegurar que la biología humana tiene un tope que no puede sobrepasar, aunque cada vez más se acerque a este límite con una mejor calidad de vida. «Hasta no hace muchos años la ciencia no se había preocupado por entender el envejecimiento, que es lo que más enfermedades con causa de muerte provoca. Si entendiéramos ese proceso podríamos frenarlo, pero hay muchas dudas de que se pueda revertir. La reconstrucción con células madre se hace para regenerar un organismo concreto, pero no todos al mismo tiempo. Yo no pondría el límite en los 150. Vivir más seguro que sí, pero el objetivo es conseguir una mejor calidad de vida. Si consiguiéramos acabar con el cáncer prolongaríamos los años de vida, pero surgirían nuevas enfermedades. Hasta ahora la inmortalidad era un argumento de las religiones, pero que no se tenga ninguna duda de que la única alternativa para vivir más y mejor es el uso de la ciencia, que debe ser el foro donde se estudie y debata esta posibilidad, no hay otros, Vivir 150 años sí, pero para eso hay que modificar las estructuras sociales actuales porque los años tienen que ser compatibles con la calidad de vida». Martínez apunta también al avance tecnológico y mecánico. «Se pueden sustituir ya brazos y piernas que se mueven con el cerebro. El último sueño de los científicos es sustituir un cerebro por un ordenador, entonces estaríamos ante un nuevo mundo, otro tipo de individuos. Es otro debate social, ético y filosófico».

José Antonio de Paz

El catedrático de Fisiología de la Universidad de León, José Antonio de Paz, destaca la campaña de Gaus de la edad se ha escorado a la derecha con los años, pero el tope de años de vida no se ha modificado. «En el año 1997 murió Jeanne Louise Calment con 122 años y 164 días, desde entonces esa edad no se ha superado. Llegar a los 150 años no es biológicamente posible, no es creíble, es una quimera filosófica. Desde un punto de vista científico lo abordamos desde nuestro agujero del microscopio, pero no vemos el envejecimiento como un proceso multifactorial. Tendríamos que intervenir en muchas células, no vale solo una concreta para reparar un proceso concreto. No existe la célula madre universal y no hay evidencia científica de que las personas puedan llegar a los 150 años. Una cosa es que las personas podamos alcanzar nuestro límite biológico con la ciencia, con medicamentos, antibióticos, tratamientos, alimentación, calidad de vida, y otra cosa distinta es que podamos mover ese límite. El aumento de la esperanza de vida no se debe a la genética de la especie, sino a los avances científicos. La ciencia chocará con la biología. Mejorará, pero no se prolongará. Además, la posibilidad de conseguir que alguien viva 150 años a base de trasplantes de órganos , sean humanos o no, sería una fuente de desigualdad porque solo estaría al alcance de los más ricos. No veo una razón objetiva ni biológica».

Francisco Jorquera

«Desde un punto de vista biológico me parece una meta emocionante», asegura el jede del servicio de Digestivo del Hospital de León, Francisco Jorquera. «Lo importante es dar vida a los años. Tenemos una esperanza de vida muy alta, pero los últimos diez años son desoladores». Para Jorquera, la clonación humana ya es una realidad en países como China, India o Rusia. «No me cabe ninguna duda de que hay países en las que la ética no se cumple que están experimentando con humanos. Lo que no podemos clonar es el alma del ser humano, su esencia. Tenemos capacidad técnica para perpetuar la vida, pero no la esencia del ser humano». Para Jorquera el tope biológico solo es una realidad con los conocimientos actuales. «Es un límite temporal con nuestra experiencia y nuestra cabeza. Ese límite técnico caducará dentro de diez años».

José Luis Mauriz

Para el el director del Instituto Universitario de Biomedicina (Ibiomed), de la Universidad de León, José Luis Mauriz «es arriesgado poner un límite de edad ahora. La esperanza de vida ha aumentado lentamente, pero tal vez en lo que hay que centrarse es en mejorar la calidad de vida, en vez de alargarla. El ejercicio, la dieta y los genes están relacionados para retrasar el envejecimiento, no para prolongarlo. La velocidad con la que se ha conseguido el aumento de la esperanza de vida ha descencido. En el ser humano, la modulación genética es más discreta que en los animales de pequeño tamaño». También duda de que la solución sean los trasplantes de órganos. «La propia genética rechaza los órganos y habría que administrar inmunosupresores, que tienen sus efectos y es controvertido. Y habría que valorar los riesgos de las cirugías constantes».

Emilio Blanco

El nutricionista Emilio Blanco cree que llegar a los 150 años «es una realidad» por el avance de la ciencia. «El envejecimiento ocurre por la oxidación y la actividad física moderada lo evita, como una adecuada alimentación. Si las condiciones físicas son buenas yo diría que sí a los 150 años y eso depende de cómo hayamos tratado al cuerpo».