Las exmonjas litigan por seguir en Belorado

Las exmonjas del Monasterio de Belorado (Burgos) han presentado un primer recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Briviesca que las condena a desalojar el cenobio, al tiempo que han solicitado la suspensión del desahucio señalado para el 12 de septiembre, fecha que fijó la jueza en el auto de señalamiento del juicio oral del pasado 29 de julio.

El abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, explica a Efe que, dado que disponen de plazo hasta finales de mes para recurrir a la sentencia comunicada el 1 de agosto, lo lógico es que la fecha del 12 de septiembre que se señaló antes del juicio decaiga, pero han solicitado expresamente que se suspenda para que quede juríricamente resuelto.

Aláez entiende que el lanzamiento del 12 de septiembre solo cabría en el caso de que las exmonjas no se hubieran presentado al juicio o hubieran rechazado recurrir la sentencia; como no ha sido así y, además, a su juicio tampoco cabría una ejecución provisional de la sentencia, ese lanzamiento debe suspenderse.

Mientras, la defensa de las exmonjas trabaja en los recursos de apelación para que no se lleve a efecto el desaucio y, de momento, han presentado el primero de ellos, en el que además de solicitar la revocación de la sentencia de desahucio reclaman una suspensión del mismo por prejudicialidad civil, ha explicado Aláez. Es un primer recurso que tendrán que resolver los jueces de la Audiencia Provincial de Burgos sobre este caso de la exmonjas, aunque bien una a una o bien en bloque las ocho exmonjas que han sido condenadas a desalojar el monasterio de Belorado tendrán que recurrir a la sentencia, y para ello disponen hasta finales de mes.