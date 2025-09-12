Los chicos temen denuncias injustas y las chicas que manipulen sus fotos con fines sexuales

Publicado por J. A. Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

Casi tres de cada cuatro varones de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso sexual o violencia de género cuando se relacionan con las chicas, según revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', presentado este jueves por la ONG Plan Internacional y que presta especial atención a la relación de los jóvenes con la Inteligencia Artificial (IA).

David del Campo, coordinador del estudio y director de Incidencia de Plan Internacional, contextualiza este dato en el hecho de que muchos jóvenes ven la igualdad entre hombres y mujeres como una amenaza y una pérdida de privilegios. «Es una señal que indica que tenemos que actuar con políticas más eficaces de sensibilización y de educación».

De hecho, el informe destaca que una gran mayoría de chicas de entre 12 y 16 años (el 84%) tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA. El estudio subraya, además, la gran importancia que los adolescentes (ellas y ellos) dan a su físico: un tercio quiere someterse a una operación estética para cambiar alguna parte de su cuerpo.

Las conclusiones se basan en las encuestas a 3.500 jóvenes y adolescentes de entre 12 y 21 años, una franja de edad que representa el 10% de la población española, unos cinco millones de chicos y chicas, la primera generación que ha crecido en la era del uso generalizado de las redes sociales y de la IA.

En el informe, la IA se revela como una 'compañera' más en el día a día de los jóvenes (la usa un 80%), y así recoge que un 60% recurre a esta herramienta para resolver dudas de sus estudios y un 47% para curiosear o informarse de cosas que le interesan.

Un 18% de las chicas (que se eleva a casi el 25% en la franja de edad de 17 a 21 años) confiesa que recurrió a la IA como confidente «para hablar y contarle mis cosas", frente a un 12% de chicos. Del Campo pronostica que este porcentaje irá a más y recuerda que muchos hijos se abren más con las máquinas que con sus propios familiares o amigos «porque ChatGPT siempre está ahí, de lunes a domingo 24 horas, y no te regaña, te puede dar una opinión y si no te gusta, la cierras y ya». Con todo, los jóvenes son conscientes de los riesgos asociados a la IA, e incluso identifican los más comunes. Por ejemplo, el 84% de las chicas de 12 a 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso, frente a un 72% de los chicos.

Del Campo enmarca este alto porcentaje en la importancia que los adolescentes dan a su físico, hasta el punto de que a uno de cada tres (el 34%) les gustaría someterse a una cirugía estética para cambiar alguna parte de su cuerpo. «Les preocupa su apariencia y la percepción que tienen los demás de ellos y su principal temor es que algo, como una imagen suya sexual creada por IA les humille o les haga daño", precisa.