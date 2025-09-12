Diario de León

Los chicos temen denuncias injustas y las chicas que manipulen sus fotos con fines sexuales

La encuesta 'Así somos: el estado de la adolescencia en España' de Plan Internacional revela la importancia que dan a su físico y su intensa relación con la tecnología

El impacto de la tecnología en la vida de la juventud se acusa.

El impacto de la tecnología en la vida de la juventud se acusa.marina guillén

Publicado por
J. A. Guerrero
Madrid

Creado:

Actualizado:

Casi tres de cada cuatro varones de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso sexual o violencia de género cuando se relacionan con las chicas, según revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', presentado este jueves por la ONG Plan Internacional y que presta especial atención a la relación de los jóvenes con la Inteligencia Artificial (IA).

David del Campo, coordinador del estudio y director de Incidencia de Plan Internacional, contextualiza este dato en el hecho de que muchos jóvenes ven la igualdad entre hombres y mujeres como una amenaza y una pérdida de privilegios. «Es una señal que indica que tenemos que actuar con políticas más eficaces de sensibilización y de educación».

De hecho, el informe destaca que una gran mayoría de chicas de entre 12 y 16 años (el 84%) tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA. El estudio subraya, además, la gran importancia que los adolescentes (ellas y ellos) dan a su físico: un tercio quiere someterse a una operación estética para cambiar alguna parte de su cuerpo.

Las conclusiones se basan en las encuestas a 3.500 jóvenes y adolescentes de entre 12 y 21 años, una franja de edad que representa el 10% de la población española, unos cinco millones de chicos y chicas, la primera generación que ha crecido en la era del uso generalizado de las redes sociales y de la IA.

En el informe, la IA se revela como una 'compañera' más en el día a día de los jóvenes (la usa un 80%), y así recoge que un 60% recurre a esta herramienta para resolver dudas de sus estudios y un 47% para curiosear o informarse de cosas que le interesan.

Un 18% de las chicas (que se eleva a casi el 25% en la franja de edad de 17 a 21 años) confiesa que recurrió a la IA como confidente «para hablar y contarle mis cosas", frente a un 12% de chicos. Del Campo pronostica que este porcentaje irá a más y recuerda que muchos hijos se abren más con las máquinas que con sus propios familiares o amigos «porque ChatGPT siempre está ahí, de lunes a domingo 24 horas, y no te regaña, te puede dar una opinión y si no te gusta, la cierras y ya». Con todo, los jóvenes son conscientes de los riesgos asociados a la IA, e incluso identifican los más comunes. Por ejemplo, el 84% de las chicas de 12 a 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso, frente a un 72% de los chicos.

Del Campo enmarca este alto porcentaje en la importancia que los adolescentes dan a su físico, hasta el punto de que a uno de cada tres (el 34%) les gustaría someterse a una cirugía estética para cambiar alguna parte de su cuerpo. «Les preocupa su apariencia y la percepción que tienen los demás de ellos y su principal temor es que algo, como una imagen suya sexual creada por IA les humille o les haga daño", precisa.

tracking