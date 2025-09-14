Vecindario por un León más animal

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Banco de Alimentos para mascotas destinado a familias sin recursos se presentó este sábado en la MásQFiesta. Con la plaza de San Salvador del Nido como escenario, la asociación Los Otros Vecinos de León MásQPerros lanzó la pulsera 'Por un León más animal' que se entrega a cambio de pienso. Por cada saco, preferentemente para gatos, ofrecerán una pulsera. El acto se desarrolló desde las cinco y media de la tarde. Después de la presentación del Banco de Alimentos se leyeron microrrelatos del primer concurso que organiza MásQPerros para fomentar la creatividad 'animal'.