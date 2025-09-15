Awen se suma a la petición de una la ley LGTBIQ+ en Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las diferentes asociaciones que conforman el tejido asociativo del colectivo LGTBIQ+ en Castilla y León, animan a que en este nuevo ciclo de la legislatura, la propuesta de Ley LGTBIQ+ presentada por el PSOE en Las Cortes sea tramitada sin más dilaciones. «Llevamos más de tres legislaturas esperando que Las Cortes y el gobierno de esta Comunidad Autónoma legislen a favor de los derechos y la dignidad de las personas LGTBIQ+».

En un comunicado, recuerdan que en otras Comunidades Autónomas ya existe una ley LGTBIQ+ que se hace cargo de las competencias transferidas desde el Estado y que afectan a las personas de este colectivo, como las que pueden atañer a las consejerías de Sanidad, Educación, Familia o Servicios Sociales.

«El hecho de que exista una ley estatal no es excusa para evitar que en esta Comunidad Autónoma no se tenga esa ley autonómica, ya que la propia ley estatal recuerda a las Comunidades Autónomas la necesidad de establecer un conjunto de normas que amparen a las personas LGTBIQ+», señala la nota de Awen LGTBIQ+. El plazo para presentar enmiendas a la propuesta de ley presentada por el PSOE finaliza el día 25 de septiembre y las orgaizaciones temen que «en su afán de no querer asumir responsabilidades el PP llegue a pedir una prórroga para alargar de manera innecesaria el trámite de esta ley».