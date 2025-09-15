Este es el primer pueblo de León al que llegará el otoño y el primer amanecer del cambio de hora

Vistas desde las altas cimas que rodean la localidad más oriental de León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es en Picos de Europa donde se funden valles profundos y ríos serpenteantes. Allí se esconde un diminuto pueblo de la provincia de León que presume de un honor único: ser el primero en su territorio en recibir el otoño. Perteneciente al municipio de Boca de Huérgano, esta localidad de apenas una veintena de habitantes se posiciona como el punto más oriental de la provincia, lo que le permite experimentar el cambio estacional con un sutil adelanto, gracias a que el sol despunta aquí antes que en cualquier otro lugar leonés.

La provincia de León, con sus vastos paisajes que van desde las cumbres nevadas hasta las llanuras fértiles, cuenta con 211 municipios. Llanaves de la Reina, situado a unos 100 kilómetros al noreste de la capital leonesa, marca las coordenadas 43°03′15″N 4°48′02″O, convirtiéndolo en el enclave más oriental. Este posicionamiento lo acerca al límite con Palencia y lo integra en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un paraíso de biodiversidad con bosques de robles y hayas, ríos como el Esla y picos que rozan los cielos. Comparado con otros pueblos cercanos como Portilla de la Reina (43°02′31″N 4°51′06″O) o Barniedo de la Reina (42°59′42″N 4°53′29″O), Llanaves destaca por su longitud más este, lo que significa que el amanecer llega unos minutos antes, haciendo que el equinoccio otoñal se perciba primero aquí.

Aunque el equinoccio es un fenómeno global, en puntos como este, el equilibrio entre día y noche se nota con antelación local debido al avance del sol por el este. Llanaves, con sus casas de piedra tradicionales y un entorno que invita a la tranquilidad, representa la esencia rural leonesa, donde la ganadería y el ecoturismo son el sustento de sus vecinos.

El otoño astronómico inicia con el equinoccio de septiembre, cuando el sol cruza el ecuador terrestre y las horas de luz y oscuridad se igualan. En 2025, este momento ocurrirá el lunes 22 de septiembre a las 20:19 horas en la España peninsular (CEST, UTC+2), o las 19:19 en Canarias. Desde entonces, los días se acortarán en el hemisferio norte, trayendo frescura, colores ocres a los bosques y las primeras heladas en las montañas.

En Llanaves de la Reina, inmerso en un paisaje que ya comienza a transformarse con el amarillo de las hojas de sus hayedos, el cambio se vive intensamente.

El otoño se consolida con el cambio de hora, que ajusta los relojes al horario de invierno para optimizar la luz natural. En España, esto sucederá en la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025: a las 3:00 horas, se retrasarán a las 2:00, regalando una hora extra y pasando al CET (UTC+1). Este ajuste, regulado por la Unión Europea, intensifica la atmósfera otoñal con atardeceres tempranos, ideales para disfrutar de la gastronomía local como la morcilla de León o el cocido montañés junto a una chimenea.

Llanaves de la Reina no es solo un punto geográfico; es una escapada al pasado rural de España. Con su iglesia románica, rutas de trekking y proximidad a los Picos de Europa, es perfecto para quienes buscan desconectar y ser los primeros en abrazar el otoño en León.