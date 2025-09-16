El Instituto de Estudios Teológicos de León y Astorga busca laicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Superior de Teología de Astorga y León (Istal) abre hoy el plazo de matrícula para el nuevo curso 2025-2026, que arrancará el próximo día 6 de octubre con la importante novedad de que las clases presenciales se impartirán en horario de tarde, de 16 a 20:30 horas, en las instalaciones del Seminario Mayor San Froilán (Plaza de Regla, 8).

Según el obispo Luis Ángel, responsable moderador este curso del Istal, este nuevo horario para la actividad académica supone «un cambio muy relevante, con un esfuerzo notable de los seminaristas y otros alumnos ya matriculados, con el objetivo de convocar a laicos que trabajan por la mañana.

Como centro afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, «pretende que los laicos puedan acceder a una preparación profunda en la Ciencias Eclesiásticas", declaró el director, Florentino Alonso.

El plazo de matrícula que permanecerá abierto hasta el próximo día 18 de octubre, en las modalidades de alumno ordinario (con certificado Ebau o equivalente) o alumno oyente (sin requisitos académicos previos), en la sede del Seminario Mayor San Froilán (Plaza de Regla, 8) con información en los teléfonos 987 26 55 30 y 676 62 42 88, además de los correos electrónicos istal.direccion@diocesisdeleon.org e istal.secretaria@diocesisdeleon.org