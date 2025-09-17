El Procurador del Común insta a Familia crear un certificado de exclusión social y vulnerabilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan de León ha obtenido el respaldo del Procurador del Común para que la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León desarrolle un mecanismo para se acredite a las personas su situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

La fundación acudió a la oficina del defensor de la ciudadanía en Castilla y León ante la indefensión de las personas afectadas en las ventanillas de las administraciones públicas que les exigen «una certificación que no existe» para prestaciones del Sepe, ayudas al alquiler y otras prestaciones sociales. «Así las administraciones se guardan las espaldas y las solicitudes de ayudas son rechazadas sin posibilidad de reclamar", lamenta la entidad en un comunicado.

Desde febrero de 2024, Isadora Duncan ha presentado una moción al Ayuntamiento de León y quejas al Procurador del Común y el Defensor del Pueblo. El Procurador del Común de Castilla y León admitió a trámite la queja y en septiembre de 2025, ha emitido una resolución dirigida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que «insta a la elaboración y aprobación de una normativa específica reguladora del procedimiento de emisión de los informes de vulnerabilidad en esta Comunidad Autónoma, con la finalidad de facilitar el acceso de las personas con mayor fragilidad al sistema público de protección social en condiciones de igualdad y prevenir situaciones de exclusión social o pobreza». La Fundación estará vigilante a su cumplimiento.