Adopta un perro: Olaf, el perro obediente al que no quisieron

Apareció vagando por un pueblo cerca de La Bañeza. Por el estado en el que lo encontraron, no se habían preocupado nunca de él. Y estaba claro que llevaba mucho tiempo abandonado. Tenía evidentes signos de desnutrición y, pese a todo lo que había pasado, era cariñoso, obediente y tranquilo.

Y sigue así, un perro diez, dicen en la protectora. Olaf se lleva bien con perros y también con gatos. Es dulce, limpio y sabe pasear muy bien con correa.Olaf es un mix de labrador,tiene 8 meses y se entrega con contrato de adopción.

Está en la asociación protectora de animales y plantas de La Bañeza y Comarca Pabycap.

El contacto para su adopción es el número de teléfono 691733282 o el correo mariviamado@hotmail.com.