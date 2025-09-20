480 personas corren por la donación de médula

Alcles ha vuelto a teñir de naranja el paseo del río Bernesga a su paso por León. 480 personas participan en una carrera no competitiva que cuenta con la colaboración de 35 militares del RALCA 63, que, además de participar en la organización, señalización y materiales, este año ha hecho un donativo en metálico para ayudar en el mantenimiento de todos los programas de la asociación, que supera los 300 socios.

