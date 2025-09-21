El León más solidario conquista las calles

La ciudad de León vivió este sábado una jornada inédita. En una misma mañana coincidieron varias actividades relacionadas con la solidaridad, el voluntariado, el asociacionismo, el cuidado de los animales, campañas de divulgación y sensibilización para ayudar a construir una sociedad más equitativa.

Más de tres mil personas colaboran como voluntarias en algunas de las 62 entidades integradas en la Plataforma del Voluntariado, que se desplegaron en Ordoño II para mostrar el trabajo que realizan durante el año y pidieron la colaboración y firmas para iniciar nuevas campañas. Desde la feria del año pasado, la plataforma ha crecido con ocho nuevas asociaciones y el centro de León se llenó de prioridades para los colectivos más vulnerables. Para conocer mejor el perfil del voluntariado, la Plataforma de León y Segovia unen esfuerzos para realizar un estudio del impacto en la comunidad. «Hemos notado que aumentan las personas jóvenes que tienen un perfil digital, pero falla el compromiso. La participación ciudadana es la que modifica la realidad», explica Loreto Rabanal, técnica de voluntariado de la plataforma.

Para aumentar el compromiso, la Plataforma y el Plan Municipal de Prevención de Drogas se enfocarán este año en la formación con el programa «Voluntarízate», un proyecto específico que se llevará a cabo en los centros educativos a través del «sociodrama» y la teatralización de las situaciones diarias en las que se toman las decisiones que marcan la diferencia

A pocos metros de distancia de las casetas de las asociaciones de León, una marea naranja coloreaba el paseo del río Bernesga. 480 personas participaron en la carrera por la vida que organiza la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre (Alcles). Muchos de los 480 participantes en esta carrera pertenecen también a algunas de las asociaciones que integran la Plataforma del Voluntariado. La carrera, que coincidía este año con el Día Mundial de la Donación de Médula, cuenta todos los años con el apoyo del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña 63, que desplazó a 35 militares para ayudar en la organización de la carrera y que este año, además de material y carpas, ha realizado una donación en efectivo recogida entre todos los militares voluntarios. La presidenta del Alcles, Nonia Alejandre, recordó el lema de la campaña «Gracias a ti vivo». «Hoy es el día mundial y es importante estar aquí».

Los primeros en acabar la carrera fueron los hermanos Alejando y Jesús Pérez Ramos, de 10 y 13 años, respectivamente, acompañados por su padre, Jesús, entregador también del equipo de fútbol del Egido, en el que juegan sus hijos. «Nos gusta colaborar en las carreras solidarias, nos apuntamos a casi todas siempre que podemos», aseguran estos dos niños en la meta de llegada.

Los tratamientos de las enfermedades de la sangre consiguen buenos resultados, pero aunque la enfermedad esté en remisión completa, los pacientes tienen que lidiar con efectos secundarios durante toda la vida. «Nos encontramos con que los informes de valoración solo tienen en cuenta el perfil sanitario, pero no las consecuencias laborales y sociales de la enfermedad, que están más invisibilizadas», explica Mamen Olmo, trabajadora social. El dinero recaudado en esta carrera ayuda al sostenimiento de los programas de Alcles, entre los que destacan los cuatro pisos para acoger a familias desplazadas a los hospitales públicos de León para recibir tratamiento oncológico, un recurso por el que han pasado 300 familias en el último año.

Por la tarde, el Auditorio Ciudad de León fue el escenario de una gran gala para conmemorar el 40 aniversario de Proyecto Hombre, un evento que recibió el respaldo de una amplia representación de las administraciones. Proyecto Hombre, inspirado en Progetto Uomo Italia (fundado por Mario Picchi, 1979), abrió el 9 de septiembre de 1985 su primer centro en la provincia en Cubillos del Sil. Fue el tercero de España después de Madrid y San Sebastián. Cuatro décadas de dedicación a la atención, prevención y tratamiento de las adicciones, con o sin sustancia, y a la inserción social de miles de personas en la provincia con distintos programas terapéuticos.