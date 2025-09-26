Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La niebla reduce, a primera hora de la mañana de este viernes, la visibilidad en la circulación en varios tramos de las principales carreteras, autovías y autopistas de la provincia de Burgos, incluida la A-231, León-Burgos.

Así, tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en un informe consultado por Ical, se mantiene el nivel verde por la presencia de niebla que reduce la visibilidad en la carretera N-I entre los kilómetros 308 y 312, que separan las localidades burgalesas de Ameyugo y Bugedo, y entre el 257 y el 261, desde Quintanapalla hasta Santa Marina.

De igual forma, la niebla también reduce la visibilidad en la AP-1 entre los kilómetros 72 y 76, entre La Nave y Matillas, y entre los kilómetros 13 y 20, que separan los municipios de Quintanapalla y Santa Marina.

La circulación se ve, asimismo, condicionada por la niebla en la A-62 desde el kilómetro 13 hasta el 17, entre Buniel y Cavia; en la A-73 en un tramo de cuatro kilómetros que separa a Quintanilla-Vivar o Quintanilla Morocisla de Quintanaortuño; en la A-1 entre Villafría y Rubena, en un tramo de apenas tres kilómetros, y en la A-231 desde el kilómetro 111 hasta el 157 que separan las localidades de San Llorente de la Vega y Villalbilla de Burgos.