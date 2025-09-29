Ratón Pérez científico

Publicado por Vicente Ladislao (ICAL) Salamanca Creado: Actualizado:

En muchos hogares españoles, los dientes de leche acaban en un cajón, dentro de una pequeña cajita azul o envueltos en un pañuelo, recuerdos diminutos de la infancia que los padres guardan con ternura. En otros, se pierden en la mudanza, olvidados en un sobre o entregados con solemnidad al Ratón Pérez, que a cambio deja unas monedas bajo la almohada. Lo que casi nadie imagina es que esos dientes guardan en su interior un caudal de información científica comparable a una caja negra de avión. Esa es la premisa de la ‘Colección Ratón Pérez’, un proyecto de ciencia ciudadana que nació en Burgos, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), y que ahora suma a la Universidad de Salamanca como nueva sede de recogida.

El pasado 26 de septiembre, durante la Noche Europea de los Investigadores, las sonrisas de los más pequeños se convirtieron en protagonistas en la plaza del Oeste de la capital charra. Allí, entre talleres de química, astronomía y juegos matemáticos, un estand llamaba especialmente la atención: el de la ‘Colección Ratón Pérez’. Un cartel colorido, diplomas con el nombre de los donantes y una caja transparente donde los niños depositaban sus piezas de leche daban forma a la magia convertida en ciencia. Para muchos padres, fue una sorpresa descubrir que esos dientes que el ratón recoge cada noche podían tener un destino científico, útil para comprender cómo hemos evolucionado como especie.

"Los dientes son como cápsulas del tiempo. Conservan en su interior señales químicas y físicas de lo que comimos, de dónde vivimos, de nuestra salud. Cada pieza es un archivo único”, explica Chitina Moreno-Torres, responsable de comunicación del Cenieh y coordinadora del proyecto. Ella fue testigo de cómo en Burgos, hace más de una década, los investigadores del Grupo de Antropología Dental se daban cuenta de que necesitaban dientes de leche para sus estudios, pero carecían de una colección amplia y variada. “Yo le propuse al grupo de antropología dental, y en concreto a Marina Martínez Pinillo, que si les parecería bien hacer una acción ciudadana para recoger dientes de leche, dado que ellos para su estudio son muy interesantes y no hay mucha cantidad al fin y al cabo, el Ratón Pérez puede llevarse los dientes una vez nosotros hayamos recopilado toda la información disponible», recuerda.