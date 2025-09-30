Diario de León

El grupo Cuelga lleva a los leoneses senior de ruta en el Día Internacional de las Personas Mayores

Baile para mayores en León en una foto de archivo.

Baile para mayores en León en una foto de archivo.MARCIANO PÉREZ

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de León se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, con una una visita cultural guiada y un baile en el Paseo de la Condesa. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Mayores, busca fomentar la participación activa de este colectivo en la vida comunitaria y promover un envejecimiento saludable. La efeméride, promovida por Naciones Unidas, invita a reflexionar sobre el envejecimiento de la población y a defender los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores en todo el mundo. El consistorio leonés se enmarcan las actividades propuestas en la capital leonesa. La jornada comenzará a las 11.30 horas con la ruta cultural titulada ‘Rutas de la razón: transformaciones ilustradas en León’, una visita guiada que partirá de la plaza de San Isidoro y recorrerá distintos puntos del centro histórico. La actividad se realiza en colaboración con el Programa de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad de León y será conducida por el grupo Cuelga. La entrada es libre hasta completar aforo. Por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, el Paseo de la Condesa acogerá un baile al aire libre, una propuesta lúdica que pretende recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y disfrute para todas las edades. El Ayuntamiento destaca la importancia de generar oportunidades para que las personas mayores participen activamente en la vida cultural y social de la ciudad. «Queremos que León sea una ciudad amigable con las personas mayores, donde puedan seguir desarrollando sus capacidades, compartir experiencias y sentirse parte esencial de la comunidad», señala la Concejalía de Mayores.

Una visita cultural guiada recorrerá el centro histórico de León con el programa intergeneracional

tracking