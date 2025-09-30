El grupo Cuelga lleva a los leoneses senior de ruta en el Día Internacional de las Personas Mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, con una una visita cultural guiada y un baile en el Paseo de la Condesa. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Mayores, busca fomentar la participación activa de este colectivo en la vida comunitaria y promover un envejecimiento saludable. La efeméride, promovida por Naciones Unidas, invita a reflexionar sobre el envejecimiento de la población y a defender los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores en todo el mundo. El consistorio leonés se enmarcan las actividades propuestas en la capital leonesa. La jornada comenzará a las 11.30 horas con la ruta cultural titulada ‘Rutas de la razón: transformaciones ilustradas en León’, una visita guiada que partirá de la plaza de San Isidoro y recorrerá distintos puntos del centro histórico. La actividad se realiza en colaboración con el Programa de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad de León y será conducida por el grupo Cuelga. La entrada es libre hasta completar aforo. Por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, el Paseo de la Condesa acogerá un baile al aire libre, una propuesta lúdica que pretende recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y disfrute para todas las edades. El Ayuntamiento destaca la importancia de generar oportunidades para que las personas mayores participen activamente en la vida cultural y social de la ciudad. «Queremos que León sea una ciudad amigable con las personas mayores, donde puedan seguir desarrollando sus capacidades, compartir experiencias y sentirse parte esencial de la comunidad», señala la Concejalía de Mayores.

Una visita cultural guiada recorrerá el centro histórico de León con el programa intergeneracional