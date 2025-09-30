40 años de la ley del aborto, una web y desigualdad en el acceso

Publicado por EFE Madrid / Valladolid Creado: Actualizado:

Coincidiendo con el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible y del 40 aniversario de la Ley del Aborto, las ministras de Sanidad e Igualdad, Mónica García y Ana Redondo, presentaron una web para apoyar a las mujeres que necesiten practicar una interrupción voluntaria del embarazo.

Las españolas cuentan desde esta semana con la primera página web creada para informar, orientar y acompañar de forma individual y gratuita a todas las mujeres que estén pensando en someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país.

La noticia la dio hoy a conocer la ministra de Sanidad, Mónica García, que junto a su homóloga de Igualdad, Ana Redondo, inauguraron el acto que conmemoró el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España, que se logró con la ley de supuestos elaborada por el Gobierno de Felipe González y aprobada, el 5 de julio de 1985, por la mayoría del Parlamento.

El aborto en las primeras 14 semanas de gestación se convirtió después en una opción libre y en un derecho de todas las mujeres mayores de 16 años que viven en España con las leyes de plazos de 2010 y 2013.

La página web (quieroabortar.org) ha sido puesta en marcha por especialistas sanitarios en ginecología y obstetricia y por voluntarias y activistas expertas de la Asociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos y cuenta con la acreditación científica y técnica del Colegio de Médicos de Cataluña y con contenidos extraídos de las guías y recomendaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS) y las principales sociedades médicas internacionales.

Se trata de una web con un diseño eminentemente práctico, que ofrece información concreta y detallada sobre los pasos a dar y los lugares a dónde acudir en cada una de las autonomías españolas, sobre los circuitos, recursos y mecanismos para poder someterse a un aborto voluntario en cada territorio.

Pero también explica la normativa estatal sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de las residentes en este país, los diferentes métodos que pueden utilizarse, cómo acceder a otros recursos de interés e incluye una sección que recopila relatos de experiencias de mujeres "que permiten normalizar el aborto y luchar contra su estigma".

Pero, sin duda, lo que aporta el mayor valor añadido es su servicio de asesoramiento individualizado y acompañamiento a las mujeres que piensan en realizarse un aborto, estructura sobre la que Mónica García destacó que busca que "ninguna mujer se sienta sola y desorientada en un momento tan delicado". De hecho, son tres servicios diferentes, todos gratuitos y con cobertura en todo el país.

El primero es el servicio de información general para mujeres y familiares, atendido por profesionales de lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 horas, a través del Whatsaap 664647533 o del correo quieroabortar@lassociacio.org. En segundo lugar hay una línea telefónica (en el mismo número móvil del Whatsapp) en la que poder hablar de la experiencia del aborto y de sus preocupaciones o necesidades con voluntarias con formación específica todos los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas.

Servicio 'Más de 22'

El servicio más personalizado y especializado es el tercero, el que se destina a dar apoyo jurídico, emocional y técnico a las mujeres que están pensando en interrumpir voluntariamente el embarazo después de la semana 22 de gestación, disposición compleja por la que la ley solo autoriza el aborto en dos supuestos que deben ser acreditados por informes médicos: el riesgo para la salud de la mujer y la presencia de anomalías fetales graves.

Este servicio (Más de 22) puede solicitarse a través del Whatsapp, del correo electrónico o del teléfono 933055322 y los responsables se podrán automáticamente en contacto con la interesada para darle una atención personalizada, que bien puede ser por teléfono, por videoconferencia o incluso presencial, para tratar de resolver dudas técnicas y legales relacionadas con el aborto en el último trimestre de gestación.

Los especialistas también ofrecerán información sobre el acceso y los recursos para interrumpir el embarazo en el extranjero, así como acompañamiento emocional si se desea. La atención la realizan profesionales especializadas de la asociación y es totalmente confidencial y gratuita.

Peregrinaje

Pero la decisión de abortar no está acompañada de los mismos recursos para todas las mujeres en España. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha reclamado que la Junta garantice el aborto gratuito en los hospitales públicos de Castilla y León. Actualmente, las mujeres están sometidas a un peregrinaje.

Con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible que se conmemoró el 28 de septiembre, la representante de la Coordinadora, Olga Hurtado, ha recordado que la interrupción del embarazo es un derecho fundamental reconocido por Naciones Unidas, por lo que no tienen que presentarse "obstáculos normativos o dilatorios".

Sin embargo, en Castilla y León se enfrentan "dificultades" para abortar, que ponen a las mujeres en una situación "de consecuencias muy graves", como "abortos inseguros o ilegales", a causa de "dilaciones injustificables", "señalamiento y culpabilización", ha precisado Hurtado.

En este sentido, ha advertido que, de acuerdo a los últimos datos sobre interrupciones de embarazo en la Comunidad, de un informe de la Junta de 2023, se observa que en provincias como Soria, el 98 por ciento de mujeres que han querido interrumpir su embarazo han tenido que salir del territorio, en concreto a la Comunidad de Madrid.

"Se tienen que trasladar hasta allí, con lo que eso supone, un coste añadido y, a nivel psicológico, enfrentar esa situación fuera de tu ciudad", ha lamentado, para avisar de que esta situación también se repite, en menor porcentaje y también hacia otras provincias, en Segovia, Palencia y Ávila.

Hurtado también ha cuestionado la "prevalencia" de los centros privados como vía para la interrupción del embarazo, con los "costes adicionales" que conllevan, lo que implica "barreras económicas para muchas mujeres". "Desde que se aprobó la Ley del Aborto, más del 40% de las mujeres pagan por abortar en Castilla y en León, a pesar de ser una prestación financiada", ha señalado.

"Muchas de ellas han trasladado dificultades y dudas al intentar interrumpir un embarazo", ha relatado sobre situaciones que se encuentran las mujeres en la Comunidad, donde solo un centro médico privado, de la empresa Ginemédica y en Valladolid, tiene concierto con la Junta para practicar abortos a pacientes delegados del sistema público.

La objeción de conciencia es otra de las "dificultades" que se encuentran las mujeres, una decisión de los médicos que Hurtado considera no se debería tener al tratarse la interrupción del embarazo de un "derecho fundamental".

"Se considera que las mujeres somos un mero sujeto pasivo y que nosotras no tenemos derecho a decidir. Muchas veces esa legislación, esas barreras burocráticas ponen en peligro y en inseguridad a las mujeres que deciden abortar en Castilla y León", ha agregado Hurtado en todo este contexto, para exigir que se facilite el acceso al aborto en la sanidad pública de la Comunidad.

Según los datos del informe sobre Evolución de las interrupciones del embarazo en Castilla y León de 2023, último disponible, se realizaron 3.096 abortos ese año, on mujeres de entre 18 y 25 años y a partir de 40 como las que más han recurrido a esta opción.