Los diseñadores leoneses María Lafuente, Didesant y Sara Santiago presentan este miércoles sus colecciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los diseñadores leoneses María Lafuente, DideSant y Sara Santiago presentan hoy sus nuevas colecciones en la tercera edición de la pasarela “Uniendo Moda Castilla y León”, cuyos desfiles comienzan este miércoles en el hotel NH Collection Palacio de Burgos. En concreto, María Lafuente mostrará su colección ‘Ullāsa’, DideSant presentará su colección ‘Polinesia’ y Sara Santiago subirá a la pasarela ‘Suspiros de Sakura’. La sesión de este miércoles se completa con los desfiles de las firmas textiles Marae, Azul Izal, Ángel Iglesias, Ainhoa Salcedo, Nathan Cubero y Fely Campo, y en la jornada del jueves se podrán conocer las propuestas de otras siete firmas de la comunidad.

Un total de 16 diseñadores mostrarán los días 1 y 2 de octubre sus colecciones sobre esta pasarela y, unido a los 14 creadores emergentes que esta mañana han presentado sus propuestas en el Concurso de Jóvenes Diseñadores y a las empresas textiles que durante estos días exhiben sus productos en la zona de expositores, convertirán la capital burgalesa en el epicentro de la moda y del sector textil de la comunidad.

Esta pasarela forma parte del proyecto “Uniendo Moda” de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que persigue promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el estratégico sector textil, así como potenciar y promocionar la industria de la moda de la comunidad.

Entre las firmas leonesas, primero será el turno de María Salcedo, que a las 18:00 horas presentará “Ullāsa”, una colección que conecta con lo natural a través de una paleta que combina blanco, beige, mandarina, amarillo, verde, rosa y negro. Utiliza tejidos como Tencel certificado PEFC, lino, algodón, tul y encajes se enriquecen con joyería de autor y detalles de ganchillo artesanal, que crean piezas únicas. Su propuesta apuesta por la innovación sostenible, seña de identidad de la leonesa, que se encuentra en el BioPeel creado con naranjas amargas de Sevilla, la lana merino impermeable de Añino o la tecnología limpia de Jeanologia.

Más tarde, a las 19:30 horas, DideSant subirá a la pasarela “Polinesia”, una colección para el verano de 2026 inspirada en el encanto exótico y vibrante de la Polinesia Francesa, en la que los azules profundos del océano se fusionan con los verdes exuberantes de la naturaleza tropical e incluso puestas de sol con degradaciones suaves y envolventes. Con líneas fluidas y tejidos ligeros que caen libremente abrazando el cuerpo, el diseñador utiliza los estampados atrevidos e inspirados en motivos vegetales y florales que se combinan en una sinfonía de colores que refleja la alegría y el ritmo relajados de la vida isleña.

Además, a las 20:00 horas, Sara Santiago, presentará ‘Suspiros de Sakura’, una colección atemporal principalmente nupcial con algunos diseños de ceremonia. Inspirada en la fugacidad de la flor del cerezo, símbolo de belleza efímera, juega con formas asimétricas y volúmenes irregulares, que evocan la caída de los pétalos, mientras el tul ligero de las piezas aporta movimiento etéreo. Los crepes, tules, rasos, organzas bordadas y encajes, junto a bordados de pedrería hechos a mano, definen piezas únicas.

Moda por todo el recinto

Durante ambos días existirá una galería reservada con stands expositivos, donde participarán importantes empresas de la industria textil, como la salmantina Emilio Muñoz Botones Béjar y las burgalesas Woolsens (Calcetines Mingo) y Acero Watch.

En esta nueva edición de la pasarela, la decoración mirará una vez más hacia el sector textil de Castilla y León y en esta ocasión será una herramienta para conectar a los asistentes con la Comunidad, a través de colores tierra y teja que evocan el campo castellano otoñal. La decoración ha sido elaborada con telas procedentes de Castilla y León, o bien elaboradas o teñidas en la zona, que buscan jugar con las transparencias. Para reforzar la apuesta por la excelencia artesanal de Castilla y León, en esta edición tendrán protagonismo las lámparas artesanales producidas en La Real Fábrica de Cristales de La Granja, de las que emanará parte de la iluminación del evento.

Las firmas sobre la pasarela

La encargada de abrir la pasarela en esta edición de “Uniendo Moda Castilla y León”, esta tarde a las 17:00 horas, será la firma zamorana Marae, que desde Coreses trae su colección para la temporada otoño-invierno 2025, con prendas de mujer y niño confeccionadas en lana merina. Las principales novedades de esta colección, que llega con un aire juvenil, son los colores vivos y un patronaje pensado para el público europeo, con abrigos de solapas y prendas al corte vivo. El toque clásico lo incorporan los ribeteados más tradicionales como las costuras tipo de concha o las costuras tipo de saco.

En segundo lugar, será el turno de la firma burgalesa de moda infantil Azul Izal, que a las 17:30 horas, presentará su colección infantil ‘Cosecha del 26’ para primavera-verano del año próximo. La firma burgalesa se inspira en la vida en el campo y apuesta por la comodidad con prendas que van desde sport hasta opciones de vestir versátiles. Elaborada con materiales naturales como el lino y el algodón orgánico 100% y producción de cercanía, en esta temporada predominan los colores de la naturaleza, como el amarillo del sol, el azul del cielo y los marrones de la tierra, y los estampados florales.

Tras las propuestas de María Lafuente, a continuación (18:30 horas), subirá a la pasarela ‘101’ la colección número ciento uno de la firma zamorana Ángel Iglesias, con la que celebra sus 50 años haciendo moda y resume su esencia: vestidos de vestir que se convierten en protagonistas, confeccionados con tejidos que acompañan al cuerpo y se transforman con la luz, como tafetanes estructurados, gasas ligeras, rasos satinados, algodones frescos y linos suaves. La paleta se mueve entre tonos neutros y colores suaves como los rosas empolvados, pesto, azules claros o marfiles, con toques de rojo, oro y plata que refuerzan la personalidad de esta colección para la primavera-verano de 2026.

Después, Ainhoa Salcedo subirá a la pasarela a las 19:00 horas. La vallisoletana presenta “Esencia de eternidad”, una colección de novia concebida para realzar la feminidad y elegancia en el día más importante pensada para adaptarse a cualquier estación, siempre con un aire de frescura y sofisticación. Inspirada en las líneas arquitectónicas clásicas y en la pureza de lo eterno, combina el minimalismo contemporáneo con el romanticismo artesanal con el predominio de los tonos blanco puro, marfil y blanco hueso en tejidos como crepé, mikado, encajes bordados y aplicaciones en pedrería 3D, que añaden sofisticación y un efecto tridimensional delicado.

Poco después de DideSant y Sara Santiago, el vallisoletano Nathan Cubero mostrará a las 20:30 horas “Revolución Geométrica”. Es una colección atemporal en la que abundan los contrastes radicales y en la que la geometría define líneas, volúmenes y superficies que desafían la lógica del cuerpo. Los negros contundentes predominan con colores vibrantes e intensos, y materiales que juegan entre lo ligero y lo pesado, lo traslúcido y lo opaco. Cada prenda es un gesto arquitectónico que combina tradición y modernidad, pensada para personas cosmopolitas que buscan en la moda un lenguaje propio.

Finalmente, será la conocida diseñadora salmantina Fely Campo quien cerrará a las 21:00 horas la primera sesión de desfiles con ‘Self <> World’, su colección para el otoño 2025 inspirada en la interacción entre la identidad personal y el entorno. Con un enfoque en la sostenibilidad, la diseñadora propone prendas elegantes y atemporales con protagonismo de las superposiciones y la riqueza de texturas. Los tejidos pesados, como el tweed y la lana, dialogan en contraste con la ligereza etérea de la seda y otros textiles ligeros. Las lentejuelas y bordados ayudan a crear piezas que seducen al tacto.

Jornada del 2 de octubre

Mañana jueves tendrán lugar los desfiles de las colecciones de Eulalia Mateos, Mónica Fuentetaja, Antonaga, Alejandro Maíllo, Natacha Arranz, Zaira Domenech y Baro Lucas, y se anunciará el ganador del Concurso de Jóvenes Diseñadores 2025.