Adopta un gato: Ulla, la gata bebé a la que no ponían ni comida ni agua

A veces, la creueldad humana es incomprensible. Sin explicación, sin sentido. Es lo que le ha pasado a Ulla, que ha padecido una vida cruel para la que no hay justificación hasta que ha sido rescatada.

Ulla vivía en un patio, atrapada porque era un bebé y no tenía recursos para escapar. Ni agua ni comida. No le daban nada. Y no tenía posibilidad de buscarse la vida. Estaba tan débil que apenas andaba. Sus hermanos murieron de hambre y sed. Ella es la única superviviente de la camada. Ahora está a salvo y cuidada. Y aunque es muy tímida, es cariñosa y sociable. Ulla busca una familia para vivir sin más miedo ni temor a los humanos. Está en la asociación Huellitas del Esla. Elcontacto para adoptarla es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.