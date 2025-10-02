León observará la Luna en su día internacional con la ALA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo sábado, 4 de octubre, tiene lugar la «Noche Internacional de Observación de la Luna» 2025, una jornada promovida por la Nasa en todo el mundo en la que el satélite terrestre es el gran protagonista.

La Asociación Leonesa de Astronomía se suma a esta iniciativa organizando una observación pública en el Observatorio Astronómico Municipal Pedro Duque (situado en el Coto Escolar de la capital leonesa), que dará comienzo a las 21.30 horas.

La asistencia es gratuita y abierta a toda persona que lo desee, si bien es necesaria inscripción previa, que se realiza rellenando un sencillo formulario a través de internet (http://bit.ly/3VJlXpw), al que también se accede desde nuestra página web, https://www.astroleon.org).

La ALA realiza periódicamente actividades de divulgación y observación para fomentar el conocimiento y ofrecer un ocio diferente.